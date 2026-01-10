Bourses européennes : Paris, Francfort et Londres battent leurs records en clôture

>> Les Bourses européennes finissent dans le vert
>> Bourses mondiales : dynamisme de la défense mais prudence ailleurs avant l'emploi américain
|La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris.
|Photo : AFP/VNA/CVN
L'indice vedette parisien CAC 40 a terminé en nette hausse de 1,44%, dépassant son dernier record en clôture qui datait du 21 octobre. Il a signé un nouveau record en clôture, à 8.362,09 points.
Le Dax de la Bourse de Francfort a terminé en hausse de 0,53%, battant lui aussi son pic historique (à 25.261,64 points), tout comme le FTSE 100 de Londres qui a clôturé en progression de 0,80% (à 10.124,60 points).
AFP/VNA/CVN