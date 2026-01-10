Les dirigeants brésilien et espagnol discutent de l'accord Mercosur - UE et du Venezuela

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez ont discuté vendredi 9 janvier de l'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne et de la situation au Venezuela, a annoncé la présidence brésilienne.

Photo Xinhua/VNA/CVN

Au cours de la conversation téléphonique entre le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, Lula a remercié le gouvernement espagnol pour son soutien à l'accord et a qualifié celui-ci de "signal très positif en faveur du multilatéralisme et de règles commerciales prévisibles et stables".

Concernant le Venezuela, ils ont mis en avant une déclaration commune publiée conjointement avec le Chili, la Colombie, le Mexique et l'Uruguay, qui rejette toute division du monde en sphères d'influence et s'oppose à l'usage de la force dans les relations internationales sans autorisation au titre de la Charte des Nations unies.

Ils ont également salué l'annonce faite jeudi 8 janvier à Caracas par le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, Jorge Rodriguez, concernant la libération de détenus vénézuéliens et étrangers, dont quatre ressortissants espagnols.

Le président brésilien a confirmé que son pays avait envoyé vendredi 40 tonnes de matériel de dialyse et de médicaments afin de réapprovisionner un centre de distribution endommagé par les bombardements américains du 3 janvier.

Les deux dirigeants sont également convenus de l'importance d'organiser une nouvelle édition du forum "En défense de la démocratie : lutter contre l'extrémisme" en Espagne dans les mois à venir.

