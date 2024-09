Les dirigeants vietnamiens félicitent l’Ouzbékistan à l’occasion de la Fête de l’indépendance

Photo : CTV/CVN

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a adressé un message de félicitations au président Shavkat Mirziyoyev, tandis que le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses salutations à son homologue ouzbek Abdulla Aripov, et le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a adressé ses félicitations à la présidente du Sénat, Tanzila Narbaeva, et au président de la Chambre législative Nuriddinjon Ismailov.

À cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a également adressé un message de félicitations au ministre des Affaires étrangères d'Ouzbékistan, Bakhtiyor Saidov.

VNA/CVN