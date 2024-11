Cà Mau

Le dirigeant Tô Lâm participe à la Fête de grande union nationale

>> Bientôt la "Semaine de la Grande Union interethnique - patrimoine culturel vietnamien" 2024

>> Le président de l'AN à la Fête de la grande union nationale à Hà Nam

>> La grande union nationale, facteur décisif de toutes les victoires de la révolution

Ces dernières années, le hameau de Mui a connu de nombreux changements sociaux. La vie des gens s'est améliorée tant matériellement que spirituellement. Le taux de voies de circulation intercommunales asphaltées ou bétonnées est d'environ 97%. 100 % de la population a accès à de l’eau potable et à une électricité sûre. Le taux de ménages démunis a diminué à 1,44%. 100 % des enfants en âge d'être scolarisés le sont.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant à la fête, Tô Lâm a salué et apprécié l'initiative, les efforts et les résultats obtenus ces derniers temps par le Comité du Parti, les autorités et la population du hameau de Mui.

Il a demandé aux Comités du Parti, aux autorités, au Front de la Patrie et aux organisations socio-politiques de Ca Mau, du hameau de Mui et de la commune de Dât Mui en particulier, de promouvoir les acquis obtenus, d’être déterminé à mettre en œuvre avec succès les objectifs et les tâches définis dans la résolution du XIIIe Congrès national du Parti et les résolutions des Congrès du Parti à tous les niveaux pour la période 2020-2025.

Il a demandé de mener à bien les mouvements d'émulation patriotique, les politiques et les programmes de protection sociale, de réduction durable de la pauvreté ; de veiller au bien-être des personnes ayant rendu des services méritoires, aux personnes des zones côtières, insulaires et en difficulté.

A cette occasion, le leader du Parti a offert des cadeaux à des familles méritantes, à des ménages démunis de Dât Mui.

Plus tôt dans la matinée, le secrétaire général Tô Lâm et la mission de travail du ressort central étaient venus offrir de l'encens à Lac Long Quân dans le temple qui lui est dédié dans la commune de Dât Mui. Ils avaient aussi visité le mât au drapeau de Hanoï, architecture imprégnée d'histoire et de culture affirmant la souveraineté territoriale de la nation, la souveraineté nationale sur la mer et les îles.

A cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm avait insisté sur le travail de lutte contre l'érosion des terres, l'élévation du niveau de la mer, l'attention accordée au développement du tourisme et des services portuaires pour promouvoir le développement local comme national.

VNA/CVN