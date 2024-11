Le président Luong Cuong rencontre le président sud-coréen

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Luong Cuong a affirmé que le Vietnam valorisait toujours ses relations avec la République de Corée, estimant que les deux pays étaient devenus des partenaires fiables, efficaces et substantiels dans de nombreux domaines comme la politique, l'économie, le commerce, la culture et les échanges entre les peuples.

Pour sa part, le président Yoon Suk Yeol a affirmé continuer de considérer le Vietnam comme un partenaire clé dans la mise en œuvre de l'initiative de Solidarité ASEAN-République de Corée et de la Stratégie indopacifique de la République de Corée.

Les deux dirigeants sont convenus de maintenir régulièrement les échanges de délégations et des contacts de haut niveau ; de partager rapidement la situation de chaque pays et les questions internationales et régionales d'intérêt commun ; de continuer à promouvoir la coopération économique dans le but de porter le commerce bilatéral à 100 milliards d’USD dans un avenir proche et à 150 milliards d’USD d'ici 2030 dans une direction équilibrée.

Renforcer la coopération bilatérale

La République de Corée a convenu de donner la priorité au soutien du Vietnam dans des domaines clés, notamment la formation de ressources humaines de haute qualité, la construction de centres de recherche et de développement, le transfert de technologie et le soutien aux entreprises vietnamiennes pour participer plus profondément aux chaînes d'approvisionnement mondiales des entreprises sud-coréennes, l’octroi d’une aide publique au développement dans de grands projets concernant les infrastructures de transport stratégiques, la réponse au changement climatique, la transformation verte et la transformation énergétique.

Photo : Minh Thu/VNA/CVN

Les deux parties sont également convenues de coopérer étroitement sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun et de continuer à se soutenir mutuellement dans leurs candidatures aux mécanismes de coopération multilatérale et aux organisations internationales.

Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont souligné l'importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, de résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.

À cette occasion, le président Luong Cuong a respectueusement invité le président Yoon Suk Yeol à se rendre à nouveau au Vietnam et l’a remercié pour son invitation à visiter la République de Corée à un moment opportun.

VNA/CVN