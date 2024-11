Cà Mau : le secrétaire général du Parti rend hommage au Président Hô Chi Minh



Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm et son entourage ont exprimé leur profonde gratitude au président bien-aimé qui consacra toute sa vie à la libération nationale et aux luttes pour la paix et le bonheur du peuple vietnamien et de l'humanité dans le monde.

Ils ont promis d'étudier et de suivre à jamais les nobles pensées, l'éthique et le style du Président Hô Chi Minh, de continuer à promouvoir les traditions révolutionnaires de la nation, de s'efforcer de développer et de défendre le pays et de servir le peuple de tout cœur. Ils se sont également engagés à être fidèles au Parti, dévoués au peuple et déterminés à préserver l'intégrité du pays et à édifier un Vietnam prospère et beau.

Écrivant dans le livre d’or au site commémoratif, le chef du Parti s’est déclaré convaincu que l’organisation du Parti, les autorités et la population de Cà Mau continueraient de suivre l'exemple du Président Hô Chi Minh, de promouvoir les traditions historiques et révolutionnaires, de renforcer la solidarité et de contribuer à l’édification d’une nation puissante et prospère.

Comme prévu, dans la même soirée, le secrétaire général Tô Lâm assistera à un programme marquant le 70e anniversaire du mouvement historique vers le Nord (1954-2024) qui verra la participation de Cà Mau (Sud), Thanh Hóa (Centre) et Hai Phong (Nord). Le programme vise à honorer les jalons historiques de la nation et les sacrifices et contributions des générations précédentes pour atteindre la paix, l'indépendance, le bonheur et la prospérité pour la nation.

VNA/CVN