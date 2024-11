APEC 2024 : le président Luong Cuong a rencontré le PM japonais

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Le dirigeant japonais a souligné que le Vietnam était toujours le partenaire prioritaire du Japon dans la région.

Luong Cuong a affirmé que le Vietnam considérait le Japon comme l'un de ses partenaires fiables, importants et à long terme et soutenait le Japon pour contribuer activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement de la région et du monde.

Le président vietnamien a proposé que les deux parties renforcent la confiance politique, les échanges et les contacts annuels de haut niveau ; promeuvent une coopération substantielle en matière de défense et de sécurité grâce à la mise en œuvre efficace des accords de coopération signés. Selon le président, les deux parties doivent renforcer la coopération économique, principal pilier des relations entre les deux pays ; continuer à étendre la coopération globale dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la transformation verte et aider le Vietnam à former des ingénieurs de l'industrie des semi-conducteurs titulaires d'un diplôme universitaire ou supérieur jusqu'en 2030.

Il a aussi proposé d'approfondir davantage la coopération dans la formation des ressources humaines, en particulier les cadres gestionnaires de niveau stratégique, les échanges culturels, les échanges entre les peuples, la coopération décentralisée et le tourisme.

Le Premier ministre Ishiba Shigeru était d'accord avec les propositions du président Luong Cuong, affirmant qu'il dirigerait étroitement les ministères et les branches pour concrétiser le nouveau cadre des relations bilatérales.

Le chef du gouvernement japonais a affirmé que le gouvernement japonais continuerait à mettre en œuvre des politiques visant à encourager et à soutenir la communauté étrangère, y compris les Vietnamiens, à vivre, étudier et travailler de manière favorable au Japon. Il a particulièrement apprécié la communauté vietnamienne des étudiants au Japon.

Les deux dirigeants ont affirmé qu'ils continueraient à se coordonner étroitement sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et à renforcer la coopération dans les forums multilatéraux et les organisations internationales et régionales telles que les Nations Unies, l'APEC, l'ASEAN...

VNA/CVN