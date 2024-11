Le Vietnam continuera de contribuer activement à l'APEC

Le président Luong Cuong a souligné trois contrastes majeurs dans la situation économique mondiale actuelle. Les tensions géopolitiques et l'instabilité macroéconomique affectent la croissance mondiale, mais la région Asie-Pacifique reste le moteur de la croissance mondiale. Le protectionnisme, la fragmentation et la polarisation augmentent, mais le besoin de coopération et d’intégration économique reste très fort. L’écart de développement et les problèmes environnementaux mondiaux restent des défis majeurs, mais le développement de technologies de pointe, la tendance à la transformation numérique et la transformation verte apportent de nombreuses solutions créatives et opportunités de collaboration.

Photo : VNA/CVN

Le président vietnamien a proposé trois grandes orientations de coopération afin que l'APEC continue de tenir bon face aux défis et de saisir efficacement les opportunités.

Premièrement, continuer à promouvoir la libéralisation du commerce et des investissements et à renforcer le système commercial multilatéral fondé sur des règles. Faciliter davantage les flux transfrontaliers de financement, de technologie, de connaissances et de main-d’œuvre. Former et développer des chaînes d’approvisionnement hautement résilientes et durables.

Deuxièmement, promouvoir les programmes et initiatives de coopération en matière de croissance inclusive et de technologie inclusive. Placer l’humain au centre du processus de transformation numérique et verte. Investir massivement dans les infrastructures vertes et numériques, coopérer et partager de nouvelles applications technologiques pour résoudre les problèmes mondiaux, en particulier le changement climatique.

Troisièmement, promouvoir les réformes structurelles, améliorer les institutions de l'APEC et être prêt à créer de nouveaux moteurs de croissance.

Ayant pour thème «Autonomisation – Inclusion – Croissance» , l’APEC 2024 a affirmé la détermination à réaliser la Vision Putrajaya 2040 sur une communauté Asie-Pacifique ouverte, dynamique, résiliente et pacifique, garantissant que tous peuvent participer et bénéficier d'une croissance économique durable et inclusive.

Les dirigeants des économies de l’APEC ont convenu de promouvoir la coopération pour améliorer la résilience des économies de l'APEC et la transformation numérique dans toute la région, tout en développant l'infrastructure numérique et les compétences numériques et en facilitant le commerce électronique ; de répondre efficacement au changement climatique ; de créer davantage d’emplois et de renforcer l’autonomisation économique des femmes et des groupes défavorisés ; de réduire ainsi l’écart de développement.

Ils ont approuvé à l'unanimité la Déclaration commune des dirigeants de l'APEC et deux initiatives phares du pays hôte, le Pérou, notamment la Feuille de route pour promouvoir la transition vers une économie formelle et mondiale et la Déclaration sur une nouvelle perspective sur la zone de libre-échange en Asie-Pacifique (FTAAP).

Dans l'après-midi du 16 novembre (heure locale), le président Luong Cuong et la délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Lima pour rentrer au Vietnam, terminant avec succès leur voyage d'affaires pour assister à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC, effectuer des visites officielles au Chili et au Pérou.

VNA/CVN