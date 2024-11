Le président vietnamien rencontre le Premier ministre néo-zélandais

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a affirmé que le Vietnam tenait en haute estime et souhaitait développer son partenariat stratégique avec la Nouvelle-Zélande. Il a remercié le gouvernement néo-zélandais pour avoir fourni un aide d'une valeur d'un million de dollars néo-zélandais (NZD) pour aider le Vietnam à surmonter les conséquences du typhon Yagi.

Les deux dirigeants se sont félicités de voir le partenariat stratégique Vietnam - Nouvelle-Zélande se développer de plus en plus profondément et efficacement, favorisant la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et les cinq ans du partenariat stratégique en 2025.

Les deux parties ont également convenu de promouvoir la coopération économique, visant un échange commercial de 3 milliards d'USD d’ici 2026 et fixant des objectifs plus ambitieux pour la prochaine période.

Le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon a proposé que les deux parties élargissent leur coopération à des domaines tels que la réponse au changement climatique, l'économie verte, l'économie numérique, l'agriculture de haute technologie...

Photo : VNA/CVN

Soulignant que le Vietnam était un partenaire prioritaire de la Nouvelle-Zélande dans la région, il a proposé que les deux parties se coordonnent activement et établissent une feuille de route pour envisager de porter leurs relations vers de nouveaux sommets dans les temps à venir.

Les deux parties ont convenu d'accroître les échanges de vues, de positions et la coordination dans d'importants forums multilatéraux tels que les mécanismes de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), des Nations unies, de l'APEC... ; d’envisager activement de soutenir les candidatures de chacune dans les forums et organisations internationaux importants ; de promouvoir la coopération sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont souligné l'importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et d'aviation en Mer Orientale, de résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM 1982).

VNA/CVN