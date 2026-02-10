Signature d’un projet pour renforcer la résilience des enfants face aux catastrophes climatiques

L’ambassade du Japon au Vietnam et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) au Vietnam ont conjointement organisé le 10 février, à Hanoï, la cérémonie de signature de l’échange de Notes relatif au projet intitulé "Renforcer la résilience des enfants face aux risques de catastrophes naturelles et au changement climatique par l’intégration de l’éducation à la réduction des risques de catastrophes au Vietnam".

Photo : BNNMT/CVN

La cérémonie s’est déroulée en présence du vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyên Hoàng Hiêp.

Le projet est financé par le gouvernement japonais et mis en œuvre par le Département de la gestion des digues et de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, par l’intermédiaire de l’UNICEF au Vietnam.

Doté d’un budget de 6 millions de dollars, il sera déployé sur la période 2026-2030. Son objectif global est de garantir une meilleure protection des enfants, des familles et des communautés vivant dans des zones à haut risque de catastrophes naturelles, en améliorant leur accès à l’information ainsi que leurs connaissances et compétences en matière de prévention, d’adaptation et de relèvement après les catastrophes, contribuant ainsi à renforcer leur résilience et leur durabilité face aux impacts du changement climatique.

Le projet devrait bénéficier à environ 27 millions d’enfants, de familles et de communautés à l’échelle nationale, grâce au renforcement de la planification de la réduction des risques de catastrophes, des systèmes d’alerte précoce et des mesures de prévention. Des activités ciblées seront mises en œuvre dans les provinces de Cao Bang, Lào Cai, Nghê An et Hà Tinh, au profit direct d’environ 2,2 millions d’enfants et de 7 millions de personnes vivant dans des zones particulièrement exposées aux risques de catastrophes.

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-ministre Nguyên Hoàng Hiêp a souligné que le projet contribuerait de manière significative au renforcement du système vietnamien de réduction des risques de catastrophes, en mettant l’accent sur les groupes les plus vulnérables, en particulier les enfants. Il a salué la coopération de longue date et efficace entre le Vietnam, le gouvernement japonais et l’UNICEF, tout en réaffirmant l’engagement de son ministère à améliorer la résilience des enfants, des familles et des communautés dans les zones les plus exposées aux catastrophes liées au changement climatique.

Pour sa part, Ito Naoki, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Vietnam, a déclaré que le Japon se réjouissait de poursuivre son étroite coopération avec le Vietnam et l’UNICEF dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes. Grâce au renforcement de l’identification et de l’analyse des risques, à l’amélioration des systèmes d’alerte précoce, de la gouvernance des risques de catastrophes et des mesures de prévention, le projet contribuera à atténuer les impacts des inondations, des crues et des glissements de terrain, en vue de bâtir un avenir plus sûr et plus résilient pour les enfants, les familles et les communautés à travers le Vietnam.

Selon Silvia Danailov, représentante de l’UNICEF au Vietnam, les enfants sont ceux qui contribuent le moins au changement climatique, mais qui en subissent les conséquences les plus graves. Une approche de la réduction des risques de catastrophes centrée sur l’enfant permet de garantir des systèmes de gestion des catastrophes et des secteurs sociaux plus inclusifs, répondant mieux aux besoins des enfants, tout en renforçant les capacités de prévention et de résilience des enfants, des familles et des communautés, afin de veiller à ce qu’aucun enfant ne soit laissé pour compte.

Dans un contexte où les catastrophes naturelles au Vietnam gagnent en fréquence et en intensité, causant d’importantes pertes humaines et matérielles, le projet est appelé à contribuer à combler les lacunes existantes en matière d’information sur les risques, d’alerte précoce et de prévention au niveau local. Il s’inscrit dans les engagements internationaux du Vietnam au titre du Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030, de l’Accord de Paris sur le changement climatique et des Objectifs de développement durable, tout en reflétant l’engagement du Japon en faveur de la sécurité humaine et de la dignité humaine.

VNA/CVN