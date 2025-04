Le culte des rois Hùng, un patrimoine immatériel au cœur de l’identité vietnamienne

Le culte des rois Hùng est une caractéristique culturelle unique et incarne la tradition vietnamienne de "boire de l’eau, se souvenir de la source", exprimant la gratitude des générations actuelles envers les ancêtres fondateurs de la nation. Depuis son inscription par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2012, ce culte est de plus en plus valorisé et largement diffusé.

Photo : Vietnamplus/CVN

À Phu Tho, berceau de cette croyance, le site historique des temples des rois Hùng est le centre de culte le plus important du pays. Chaque année, la province organise une cérémonie solennelle à l’occasion de la Fête de commémoration des rois Hùng, attirant des millions de Vietnamiens et de compatriotes de l’étranger.

Phu Tho met l’accent sur l’éducation au patrimoine, collecte les rites traditionnels, restaure les lieux de culte et préserve 345 vestiges liés à l’époque des rois Hùng. De nombreuses activités culturelles comme les processions, les concours de préparation de gâteaux de riz traditionnels, les expositions…, sont organisées pour promouvoir la valeur de cet héritage.

Photo : VNA/CVN

L’espace de pratique du culte s’est étendu à tout le pays, avec plus de 1.400 lieux dédiés aux rois Hùng dans l’ensemble du Vietnam, dont de nombreux dans de grandes villes et provinces comme Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Nghê An, Huê, Kiên Giang… De plus, les communautés vietnamiennes à l’étranger ont également érigé des autels et célèbrent la Fête des rois Hùng dans de nombreux pays comme les États-Unis, le Canada, la République tchèque, le Laos...

Le projet de la Journée mondiale des Ancêtres vietnamiens, lancé en 2015 par des Vietnamiens à l’étranger, contribue à renforcer l’unité nationale et à promouvoir la culture vietnamienne dans le monde grâce à des cérémonies organisées, en présentiel et en ligne, dans près de 50 pays.

