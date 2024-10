Le cinéma, un outil pour attirer les touristes

Le Vietnam a été choisi par de nombreux réalisateurs internationaux comme lieu de tournage, dont des films célèbres tels que : L’ Amant, Indochine, Un Américain bien tranquille, Peter Pan, Kong : Skull Islands...À travers ces films, le Vietnam est mieux connu des touristes internationaux.

Photo : HNO/CVN

En 1992, le film "Indochine" a été tourné dans la baie d'Ha Long (province de Quang Ninh), au palais de Thai Hoa, au mausolée du roi Tu Duc (province de Thua Thiên Huê), à Tam Côc - Bich Dông (province de Ninh Binh). Après sa sortie, le nombre de touristes européens, notamment français, représentait 80% des visiteurs internationaux dans la zone touristique de Tam Côc - Bich Dông. Lors de la sortie du film "Kong : Skull Islands" en 2017, les visiteurs internationaux à Tràng An (province de Ninh Binh) et à Ha Long (province de Quang Ninh) ont considérablement augmenté.

Évaluant le potentiel de développement du tourisme à travers le cinéma, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, a dit que parmi les 12 domaines de l'industrie culturelle, le cinéma et le tourisme constituent les deux secteurs clés. Leur lien constituera un moteur important dans la promotion du développement économique, a-t-il remarqué avant d’ajouter qu’il s’agit de la bonne direction et d’une tendance inévitable pour développer et promouvoir efficacement le tourisme.

Selon le directeur général d'Indochina Productions, une importante société de production cinématographique hollywoodienne, Nicholas Simon, le Vietnam a beaucoup de potentiels pour devenir un studio de cinéma mondial et que de nombreux endroits pouvaient être utilisés comme toile de fond pour le tournage de scènes telles que la baie de Ha Long, l’ancienne cité de Hôi An (province de Quang Nam), Hanoï...

Le 25 septembre dernier, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a organisé un programme de promotion du cinéma vietnamien et du tourisme aux États-Unis sur le thème "Le Vietnam - nouvelle destination du cinéma mondial". Lors de ce programme, de nombreux protocoles d'accord sur la coopération dans le tourisme et le cinéma entre agences, localités, entreprises vietnamiennes et partenaires américains ont été signés. L'événement devrait ouvrir la porte à la coopération entre les cinéastes du monde entier et le Vietnam, augmentant ainsi l'attrait touristique du Vietnam.

Pour attirer les cinéastes étrangers au Vietnam, le directeur général d'Indochina Productions, Nicholas Simon, a noté que la Loi sur le cinéma vietnamien devait créer des politiques préférentielles, réduire les coûts pour les cinéastes et simplifier les procédures administratives dans la délivrance des permis de tournage. Partageant cette opinion, le réalisateur du film Un Américain bien tranquille, Phillip Noyce, a déclaré que le Vietnam devait former des ressources humaines professionnelles dans le cinéma, créer un environnement de production cinématographique ouvert et améliorer la compétitivité du cinéma avec les pays de la région.

À ce propos, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, a informé que le Vietnam s'efforçait de simplifier les licences de cinéma, d'offrir des incitations fiscales et de fournir le soutien nécessaire aux cinéastes internationaux. Grâce aux programmes de coopération signés entre les localités vietnamiennes, les entreprises et les partenaires étrangers, on espère que dans les temps à venir, de nombreuses équipes de tournage internationales viendront au Vietnam, ouvrant ainsi des opportunités pour promouvoir fortement l’essor touristique.

VNA/CVN