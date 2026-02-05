Une école-internat de 220 milliards de dôngs à la frontière vietnamo-lao

Dotée d’un investissement de 220 milliards de dôngs, l’école-internat de Si Pa Phin, équipée notamment de terrains de sport et d’une piscine, est considérée comme un modèle dans la zone frontalière.

Le 31 janvier, l’école-internat de Si Pa Phìn (primaire et collège), située dans la commune éponyme de la province de Diên Biên, a été officiellement inaugurée.

Implanté dans la région frontalière entre le Vietnam et le Laos, le projet a été lancé en juillet 2025. Il représente un investissement total de 220 milliards de dôngs, financé par des fonds de soutien du Comité populaire de Hanoï, complétés par des ressources issues de la socialisation.

Le point fort architectural de l’établissement réside dans un design inspiré de la maison sur pilotis traditionnelle, fortement empreint de l’identité locale. Ce choix traduit la volonté d’offrir un environnement d’apprentissage moderne tout en préservant les valeurs culturelles autochtones.

Le campus, aménagé sur près de 7 ha, se distingue par un agencement paysager symbolique, formant les drapeaux du Parti et de la nation à partir de centaines d’arbres et de plantes ornementales.

Une statue du Président Hô Chi Minh est installée en position centrale et solennelle dans l’enceinte de l’école. À l’approche de la cérémonie d’inauguration, les couloirs ont été parés de drapeaux nationaux, créant une atmosphère empreinte de fierté et de solennité.

L’établissement peut accueillir jusqu’à 1.100 élèves et enseignants. Il constitue l’un des projets emblématiques contribuant à une éducation globale des élèves issus des minorités ethniques, à la formation de ressources humaines de qualité pour les zones frontalières, tout en participant à la préservation et à la valorisation de l’identité culturelle de la province de Diên Biên.

Le pôle pédagogique comprend 31 salles de classe répondant aux normes, 14 salles spécialisées, ainsi qu’un ensemble d’espaces dédiés aux équipements pédagogiques, à l’orientation scolaire et à la bibliothèque. Les pupitres, de forme triangulaire, ont été conçus pour faciliter les travaux en groupe et encourager l’apprentissage collaboratif.

La salle informatique est dotée de plusieurs dizaines d’ordinateurs neufs connectés à Internet. Outre les cours d’informatique, les élèves peuvent utiliser ces équipements pour des activités liées aux technologies, à l’ingénierie et aux programmes STEM.

Le complexe d’hébergement comprend 120 chambres pour les élèves et 15 chambres réservées aux enseignants, contribuant à lever les difficultés de déplacement pour le corps enseignant et les apprenants dans cette zone reculée.

Les espaces dédiés à l’entraînement physique et à la vie collective ont également fait l’objet d’un investissement conséquent, avec des salles polyvalentes, une maison culturelle, des terrains de sport, une piscine, une cuisine collective et des blocs sanitaires modernes.

La construction s’est déroulée en pleine saison des pluies, marquée par une période de précipitations continues durant 45 jours. Afin de respecter le calendrier fixé, l’entreprise de construction a mobilisé entre 600 et 800 cadres, ingénieurs, ouvriers et travailleurs sur le chantier.

Si Pa Phìn est également un ouvrage emblématique célébrant le succès du XIVe Congrès national du Parti. Il s’agit du premier projet parmi les 248 écoles-internats pluridisciplinaires en zones frontalières, construit conformément aux orientations du Bureau politique.

Texte et photos : VNE - Câm Sa/CVN