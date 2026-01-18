Le chef de l'ONU salue l'entrée en vigueur de l'Accord sur la diversité biologique marine

Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, a salué samedi 18 janvier l'entrée en vigueur "historique " de l'Accord sur la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

Photo : CTV/CVN

Selon le chef de l'ONU, qui s'est exprimé dans un message vidéo pour célébrer l'entrée en vigueur de l'accord le 17 janvier, "Aujourd'hui marque un moment décisif pour l'océan".

"C'est une réalisation historique, pour les peuples et la planète, pour la coopération internationale et pour les Nations unies", a-t-il ajouté.

Il a également noté que le traité établissait le premier cadre juridique pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les deux tiers des océans qui s'étendent au-delà des frontières nationales, et prévoyait des "règles mondiales contraignantes" pour partager équitablement les bénéfices issus des ressources génétiques marines.

Selon M. Guterres, qui a exhorté tous les pays à adhérer au traité et demandé sa mise en œuvre rapide, universelle et complète. "Dans un monde où les crises s'accélèrent, à savoir le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution, l'accord comble une lacune critique en matière de gouvernance pour garantir un océan résilient et productif pour tous", a-t-il déclaré.

Le processus de négociation de l'accord a débuté en 2004 et le texte a été adopté par consensus en juin 2023.

Xinhua/VNA/CVN