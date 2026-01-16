Cloud souverain : Amazon étend son emprise sur l'UE

Le géant mondial de l'informatique dématérialisée Amazon Web Services (AWS) a annoncé jeudi 15 janvier le lancement d'un " cloud souverain et indépendant" pour l'UE, renforçant sa domination dans le secteur au moment où les Européens cherchent à bâtir leur souveraineté numérique.

>> Sécurité informatique : partenariat entre Microsoft et Thales

>> Le difficile élan français vers le "cloud souverain"

>> IA : pour la présidente de Microsoft France, il n'y a pas de "bulle"

Photo : AFP/VNA/CVN

Les États européennes veulent peu à peu se défaire de leur dépendance à l'égard des grands groupes américains, mais le retard accumulé dans les hautes technologies rend compliqué ce défi.

Présenté par la filiale d'Amazon comme un cloud séparé à la fois physiquement et au niveau informatique des autres activités d'AWS dans le monde, ce nouveau service, opérationnel dès ce jeudi 25 janvier, vise à répondre "aux besoins des gouvernements et des entreprises européennes en matière de données sensibles", selon un communiqué.

L'offre d'envergure européenne est déployée depuis un centre en Allemagne, dans le Brandebourg (Est), avec une extension prévue progressivement dans d'autres centres au sein de l'UE, à commencer par la Belgique, les Pays-Bas et le Portugal.

"Les clients veulent le meilleur des deux mondes : pouvoir utiliser l'ensemble du portefeuille de services cloud et IA d'AWS tout en respectant des exigences de souveraineté strictes", a déclaré Stéphane Israël, directeur général de l'AWS European Sovereign Cloud.

Le dispositif prévoit que les opérations, la gouvernance et la gestion des accès soient assurées uniquement par des résidents de l'UE aux commandes de sociétés constituées en Allemagne.

Ces annonces relèvent d'un cas de "souveraineté washing" (simulacre de souveraineté), critique Harald Wehnes, professeur en informatique à l'université de Wurtzbourg (Sud).

Il en veut pour preuve la loi américaine "Cloud Act" qui stipule que "les données sensibles des Européens peuvent se retrouver entre les mains de l'administration américaine dès qu'elles sont confiées à des entreprises américaines de cloud, même si elles sont stockées sur des serveurs européens ".

"Cela ne s'applique pas en recourant à un fournisseur européen de cloud, comme IONOS, Hetzner ou Noris Network", conclut-il.

Interrogé par l'AFP, AWS a répondu que le cloud était protégé par des "restrictions d'accès de sorte que personne, y compris les employés d'AWS, ne puisse accéder aux données", et que les clients pouvaient utiliser un outil de "chiffrement avancé" pour les protéger encore "davantage".

Pour ses activités dans le cloud sur le long terme, Amazon veut investir plus de 7,8 milliards d'euros en Allemagne, en soutenant 2.800 emplois. Cette annonce intervient alors que l'Europe, contrainte de compter sur les géants comme Nvidia, Google, Amazon et autre OpenAI, est appelée à reprendre la main sur son destin numérique.

Les offres européennes restent toutefois fragmentées ou sont seulement en chantier. En Allemagne, le groupe Schwarz (Lidl, Kaufland) a lancé en novembre la construction d'un méga-centre de données, moyennant 11 milliards d'euros investis.

Le géant allemand des logiciels SAP compte de son côté investir 20 milliards d'euros sur dix ans pour renforcer son offre de cloud ancrée en Europe.

AFP/VNA/CVN



