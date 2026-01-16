République de Corée : plus de 250 personnes ont fui un incendie dans un bidonville de Séoul

Plus de 250 personnes ont été évacuées vendredi 16 janvier après qu'un incendie a ravagé un quartier défavorisé près du district de Gangnam, dans le sud de Séoul, ont annoncé les autorités.

>> République de Corée : sept morts dans des inondations records

>> République de Corée : le bilan des inondations monte à neuf morts

Photo : YONHAP/VNA/CVN

L’incendie s’est déclaré au petit matin à Guryong, souvent décrit comme l'un des derniers bidonvilles encore existants de la capitale sud-coréenne. L'origine de l’incendie reste inconnue, a rapporté l’Agence nationale des sapeurs-pompiers de Séoul.

"Le feu s’est rapidement transformé en un sinistre majeur en raison de la vulnérabilité de la zone aux incendies, avec une forte concentration de structures temporaires". Deux cent cinquante-huit personnes ont été évacuées en toute sécurité, et personne n’a été blessé, ont-ils ajouté.

Guryong s’est formé à la suite de projets de développement qui ont contraint des résidents à faible revenu de déménager.

L'endroit se trouve à deux pas du quartier de Gangnam - l’un des plus aisés de Séoul, emblématique de l'ascension de la République de Corée en tant que puissance économique et culturelle.

Les incendies y sont fréquents : en 2023, 500 personnes ont été forcées de fuir leur domicile avant la période du nouvel an lunaire quand un gigantesque incendie s'est déclaré.

AFP/VNA/CVN



