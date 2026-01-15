Retour sur Terre de l'équipage de la Station spatiale internationale

Un équipage de la Station spatiale internationale contraint d'interrompre sa mission en raison d'un problème médical, une première dans l'histoire du laboratoire orbital, a effectué jeudi 15 janvier son retour sur Terre.

>> Un équipage de l'ISS va rentrer plus tôt sur Terre à cause d'un problème médical (chef de la Nasa)

Photo : AFP/VNA/CVN

Après 167 jours dans l'espace, les Américains Mike Fincke et Zena Cardman, le Russe Oleg Platonov et le Japonais Kimiya Yui, à bord d'une capsule Dragon de l'entreprise SpaceX d'Elon Musk, ont amerri de nuit dans l'océan Pacifique, au large de la Californie, à 08h41 GMT, selon les images en direct de la Nasa.

"Au nom de SpaceX et de la NASA, bienvenue à la maison Crew-11", ont salué les contrôleurs basés à Houston peu après l'amerrissage de la capsule au large de San Diego. "C'est bon d'être à la maison", a répondu Zena Cardman.

Après l'amerrissage, la capsule a été hissée à bord d'un navire. Les astronautes ont été aidés à en sortir un par un, placés chaque fois sur une civière. La NASA a précisé qu'il s'agissait d'une mesure habituelle pour leur adaptation à la gravité et non un signe de problème de santé.

Le premier à sortir a été Mike Fincke, le pilote du vaisseau. Il a levé le pouce avant d'être installé sur la civière. Il a été suivi par Zena Cardman, très souriante puis par le Japonais Kimaya Yui et le cosmonaute russe Oleg Platonov.

Les quatre astronautes devaient subir de premiers examens médicaux sur le navire avant d'être héliportés sur le continent pour subir des examens complémentaires.

L'agence spatiale américaine avait annoncé la semaine dernière que les membres de la mission Crew-11 allaient être évacués de l'ISS en raison d'un problème de santé touchant un astronaute.

Photo : AFP/VNA/CVN

Un "risque persistant" et "l'incertitude quant au diagnostic" ont motivé la décision de ramener l'équipage plus tôt, a expliqué le médecin-chef de la NASA, James Polk, tout en soulignant qu'il ne s'agissait pas d'une évacuation d'urgence.

Les responsables de l'agence n'ont pas communiqué sur la nature de ce problème ni sur l'identité de l'astronaute concerné.

"Le membre de l'équipage était et reste dans un état stable", a assuré Rob Navias, un responsable de la NASA, peu avant que la capsule ne parte mercredi 14 janvier de l'ISS, qui évolue à quelque 400 km d'altitude autour de la Terre.

AFP/VNA/CVN