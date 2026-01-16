Le maire de Londres craint un "chômage de masse" à cause de l'IA

Le maire de Londres, Sadiq Khan, dit craindre jeudi 15 janvier que l'intelligence artificielle (IA) ne cause un "chômage de masse " qui toucherait particulièrement la capitale britannique, dont les services financiers ou les industries créatives sont, selon lui, très vulnérables.

>> Rishi Sunak appelle à la mesure dans les politiques vertes

>> Le maire de Londres inquiet du "chaos" annoncé avec les nouveaux contrôles de l'UE

>> Au Royaume-Uni, des élections locales à l'allure de test pour Rishi Sunak

Photo : AFP/VNA/CVN

Le responsable veut placer la capitale britannique "à l'avant-garde de cette nouvelle révolution technologique" et annonce notamment une formation gratuite à l'IA pour tous ses habitants, selon des extraits d'un discours qu'il doit prononcer jeudi soir 15 janvier, transmis en amont à la presse.

"Nous avons la responsabilité de protéger les gens contre les dangers des nouvelles technologies", affirme-t-il, faisant aussi référence à la vague d'indignation mondiale sur la fonctionnalité de Grok, l'assistant IA développé par X, permettant de générer des images dénudées de personnes réelles - dont le réseau social a annoncé mercredi 14 janvier le blocage.

L'impact de l'IA sur l'emploi fait débat. Si les défenseurs de cette technologie estiment que le monde du travail sera tellement transformé que l'instauration d'un revenu universel s'imposera, la plupart des prévisions tablent sur une évolution progressive.

L'Organisation internationale du travail (OIT) a prévenu mercredi 14 janvier dans un rapport de risques liés à l'IA et l'automatisation, notamment pour les jeunes diplômés des pays à revenu élevé, estimant que "si l'impact global de l'IA sur l'emploi des jeunes demeures incertain, son ampleur potentielle justifie une vigilance étroite".

Le maire de Londres appelle jeudi 15 janvier à utiliser l'IA "de manière responsable" pour "transformer nos services publics, dynamiser la productivité et relever certains de nos défis les plus complexes, de la lutte contre le cancer à la crise climatique".

"Mais utilisée sans discernement, elle pourrait inaugurer une nouvelle ère de chômage de masse, d'inégalités croissantes et d'une concentration sans précédent des richesses et du pouvoir", prévient-il.

Pour la ville de Londres en particulier, son impact sur le marché du travail "sera tout simplement colossal" alors que "certains des secteurs les plus importants de notre ville - tels que la finance, les services professionnels et les industries créatives - figurent parmi les plus susceptibles d'être affectés", poursuit-il.

"Comme toutes les technologies marquantes de l'histoire, l'IA va remodeler le monde du travail. Certains emplois seront plus impactés que d'autres, mais les nouveaux rôles et les nouvelles opportunités qu'elle créera sont des atouts que nous accueillerons avec enthousiasme", a pour sa part réagi un porte-parole du Premier ministre Keir Starmer, mettant lui aussi l'accent sur la nécessité de former la population.

AFP/VNA/CVN



