Les États-Unis enregistrent plus de 18 millions de cas de grippe pour la saison en cours

Les États-Unis ont enregistré jusqu'à présent au moins 18 millions de cas de grippe, 230.000 hospitalisations et 9.300 décès au cours de la saison grippale actuelle, selon les dernières estimations publiées vendredi 16 janvier par le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Ce dernier a indiqué que l'activité grippale saisonnière restait élevée à l'échelle nationale, bien qu'elle ait diminué ou soit restée stable pendant deux semaines consécutives.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les virus grippaux A (H3N2) ont été les souches les plus fréquemment signalées circulant aux États-Unis cette saison, a noté l'agence.

Pour la semaine se terminant le 10 janvier, le CDC a signalé 15 décès pédiatriques associés à la grippe, portant le nombre total de décès liés à la grippe chez les enfants cette saison à 32.

Le CDC a déclaré que 90% des décès pédiatriques signalés au cours de la saison sont survenus chez les enfants qui n'étaient pas entièrement vaccinés contre la grippe.

Aux États-Unis, la saison de la grippe se produit généralement à l'automne et en hiver, l'activité maximale ayant lieu habituellement entre décembre et février, selon l'agence.

Le CDC continue d'inciter toutes les personnes âgées de six mois et plus qui n'ont pas encore reçu de vaccin contre la grippe cette saison à se faire vacciner dès que possible.

Xinhua/VNA/CVN