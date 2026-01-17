France : le défilé du Nouvel An chinois 2026 prévu en février sur les Champs-Élysées

L'édition 2026 du défilé du Nouvel An chinois devrait se tenir le 1 er février sur les Champs-Élysées à Paris, ont annoncé vendredi 16 janvier les organisateurs lors d'une conférence de presse. À cette occasion, un événement dynamique associant traditions culturelles chinoises, expressions artistiques contemporaines et dispositifs technologiques devrait animer la célèbre avenue parisienne.

Cet événement est coorganisé par le Comité Champs-Elysées et l'Office national du tourisme de Chine à Paris, en partenariat avec des entreprises sino-françaises, des chambres de commerce, des associations de la communauté chinoise en France, ainsi que des institutions culturelles des deux pays, avec le soutien de la mairie du VIIIe arrondissement de Paris. Selon les organisateurs, depuis sa première édition en 2022, le défilé du Nouvel An chinois sur les Champs-Elysées s'est progressivement imposé comme un rendez-vous identifié des échanges culturels et des relations amicales entre les peuples chinois et français.

Lors de la conférence de presse, Zhang Haomiao, directrice de l'Office national du tourisme de Chine à Paris, a rappelé que l'année 2026 correspondait à l'année du Cheval dans le calendrier lunaire chinois et que le défilé s'articulera autour de cette figure symbolique, associée dans la culture chinoise au dynamisme, à l'énergie et aux échanges. Selon l'équipe d'organisation, environ 600 artistes et participants chinois et français pourraient être mobilisés, soit un effectif sensiblement supérieur à celui de l'édition précédente.

Articulation entre tradition et innovation

La programmation annoncée met l'accent sur une articulation entre tradition et innovation. Le volet consacré aux éléments culturels traditionnels prévoit notamment des danses du dragon et du lion, un défilé en hanfu (un costume traditionnel chinois), de la danse mongole, de la danse folklorique Yangge du nord-est de la Chine, de la danse traditionnelle de l'ethnie Miao, ainsi que des démonstrations d'arts martiaux et de tai-chi. Une troupe de danse Yingge, un art originaire de la région de Chaoshan, devrait également y participer.

Un volet consacré à l'innovation sino-française est aussi envisagé. Il comprendrait une performance de danse de robots, présentée conjointement par l'entreprise chinoise de robotique Unitree Robotics et l'acteur français INNOV8, autour des thématiques de la robotique et de l'intelligence artificielle.

Rappelant l'accueil réservé aux éditions précédentes, Mme Zhang a souligné que cet événement s'adressera à la fois aux Parisiens et aux visiteurs internationaux. Selon elle, il constitue un espace d'échanges culturels ouvert, fondé sur la présentation au public de différentes facettes de la culture du Nouvel An chinois.

Le président du Comité Champs-Elysées, Marc-Antoine Jamet, a pour sa part indiqué que le défilé du Nouvel An chinois représente un rendez-vous culturel désormais identifié sur l'avenue. Evoquant la symbolique du cheval dans les cultures chinoise et française, il a estimé que ce thème permettait de mettre en regard certaines références culturelles communes aux deux pays.

Selon les informations communiquées par les organisateurs, le défilé devrait débuter le 1er février vers 14h00 heure locale devant le restaurant Fouquet's Paris, avant de remonter les Champs-Elysées en direction de l'Arc de Triomphe.

