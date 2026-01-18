Iran : les écoles devraient rouvrir après une semaine de fermeture

Les écoles iraniennes rouvriront dimanche 18 janvier leur porte après une semaine de fermeture, a rapporté samedi 17 janvier l'Agence de presse iranienne des étudiants.

>> Iran : les manifestations de solidarité se multiplient

>> L'Iran convoque des diplomates européens après le soutien de leurs pays aux manifestations

>> La Nouvelle-Zélande et la Slovaquie ferment leur ambassade en Iran

Photo : CTV/CVN

"Les écoles à Téhéran et dans d'autres villes, dont la fermeture avait été annoncée depuis le 10 janvier, reprendront leurs activités à partir de demain", selon le reportage.

Cette réouverture intervient alors que le pays s'efforce de rétablir l'ordre après des semaines de manifestations nationales déclenchées par la dévaluation de la monnaie et la flambée des prix, qui ont finalement dégénéré en violences.

Face aux menaces répétées d'intervention des Éats-Unis, l'Iran a mis en place des mesures d'urgence telles qu'une coupure d'Internet et la suspension des activités éducatives.

Plus tôt samedi 17 janvier, le guide suprême iranien Ali Khamenei a accusé les États-Unis d'avoir planifié les troubles dans le but d'"engloutir l'Iran", affirmant que son pays avait "étouffé la sédition".

Xinhua/VNA/CVN