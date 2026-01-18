Autriche : huit personnes tuées dans plusieurs avalanches d’un "samedi noir"

Plusieurs avalanches ont fait huit morts dans les régions autrichiennes de Styrie et de Salzbourg, a rapporté le Kronen Zeitung , le plus grand journal du pays, qualifiant la journée d’aujourd'hui de "samedi noir".

Selon le journal, trois personnes ont perdu la vie samedi après-midi 17 janvier dans une avalanche survenue dans la région de Pusterwald, en Styrie.

Toujours samedi 17 janvier, a rapporté la chaîne de télévision autrichienne ORF, cinq personnes ont été tuées dans deux avalanches qui ont touché la région de Salzbourg, dans l'ouest du pays.

Selon ORF, la première avalanche a été signalée peu après midi à 2.200 m d'altitude dans la zone de Bad Hofgastein. Une personne a été ensevelie et tuée en terrain alpin ouvert.

Lors du deuxième incident, a précisé la chaîne, sept personnes au total ont été emportées dans la région de Finsterkopf, dans la vallée de Grossarl. Quatre d'entre elles ont été retrouvées décédées, tandis que les trois autres ont survécu.

Selon ORF, des hélicoptères, un groupement canin, une équipe d'intervention de crise, la police alpine et du personnel paramédical d'urgence ont été dépêchés sur les lieux.

"Notre sympathie va aux familles. Cette tragédie démontre douloureusement la gravité de la situation actuelle en matière d'avalanches", a de son côté déclaré Gerhard Kremser, chef du service local des secours en montagne.

