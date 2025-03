Le Centre national de sécurité aérienne voit le jour

Le ministère de la Police a organisé vendredi 28 février une cérémonie pour recevoir la tâche d'assurer la sécurité aérienne et lancé le Centre national de sécurité aérienne, dont son chef est le colonel Pham Hoàng Diêp.

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-ministre de la Police, Pham Thê Tùng, a affirmé que le ministère de la Police considère cela comme un honneur mais aussi une lourde tâche confiée par le Parti et l'État.

Outre les efforts et la coordination au sein de la force de sécurité publique populaire, le responsable a également souligné la nécessité d’une étroite coordination et un soutien des ministères de la Construction, des Finances et de toutes les couches de la population, permettant ainsi au ministère de la Police de mener à bien les tâches politiques confiées.

Le ministère de la Police s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité aérienne de manière stricte et efficace, en veillant à ce que les activités de l’aviation civile se déroulent de manière continue, sûre et conforme aux normes internationales.

Il s’engage aussi à renforcer la capacité à répondre aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, contribuant ainsi au maintien de la stabilité nationale, d’un environnement favorable au développement socio-économique et à l’intégration internationale.

