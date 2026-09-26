Le Centre financier international à Dà Nang s’allie au développement durable

Le VIFC-DN est devenu membre du Réseau des centres financiers pour le développement durable (FC4S). Il vise à attirer des capitaux internationaux vers des secteurs stratégiques tels que les infrastructures, l’énergie, la technologie, l’économie verte, le commerce et le tourisme.

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Photo : VNA/CVN

Le Centre financier international du Vietnam à Dà Nang (VIFC-DN) a rejoint le Réseau des centres financiers pour le développement durable (FC4S), coordonné par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Cette annonce a été faite vendredi 25 septembre (heure locale) à New York, lors d’une réunion de travail entre le PNUD et une délégation de la ville de Dà Nang, conduite par le président du Comité populaire municipal, Nguyên Manh Hùng.

La réunion s’est déroulée en présence de Marcos Athias Neto, secrétaire général adjoint des Nations Unies, administrateur assistant et directeur du Bureau des politiques et de l’appui aux programmes du PNUD, et de Dô Hung Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies.

Le président du Comité populaire de la ville de Dà Nang, Nguyên Manh Hùng a remercié le PNUD pour son accompagnement auprès de Dà Nang dans des domaines tels que l’innovation, l’économie circulaire, la transition verte, l’adaptation au changement climatique et le développement urbain durable.

Pour cette nouvelle phase de développement, Dà Nang souhaite continuer à renforcer sa coopération avec le PNUD, notamment en matière de mobilisation de ressources internationales, d’accès à des modèles et normes avancés, et de mise en œuvre d’initiatives ayant un impact concret sur le développement socio-économique de la ville.

Selon le responsable, Dà Nang a un énorme besoin de ressources d’investissement pour les infrastructures stratégiques, les transports urbains, l’énergie, la transformation numérique, l’innovation, le développement urbain vert et l’adaptation au changement climatique ; la ville cherche à renforcer la mobilisation de financements internationaux durables et à long terme pour ces domaines.

Le Vietnam, un des principaux partenaires du PNUD

Photo : VNA/CVN

Marcos Athias Neto a souligné que le Vietnam est l’un des principaux partenaires du PNUD. Dans la période à venir, les deux parties mettront en œuvre le Programme national pour 2027-2031, axé sur quatre priorités : la réponse au changement climatique et la protection de l’environnement, la transformation économique et numérique, le développement humain inclusif, ainsi que la gouvernance et l’État de droit.

Il a salué l’orientation de Dà Nang vers un développement vert, durable et innovant, et a affirmé que le PNUD est prêt à continuer d’accompagner la ville dans la promotion du développement durable.

Lors de la réunion, une cérémonie a été organisée pour annoncer que le VIFC-DN est devenu membre du FC4S. Son intégration au réseau dès les premières étapes de sa constitution devrait lui permettre d’accéder à des expériences, des normes et des pratiques internationales en matière de finance verte et durable, ainsi que de renforcer ses liens avec des centres financiers, des institutions financières et des investisseurs internationaux.

Le VIFC-DN a été créé en vertu du décret N°323 du 18 décembre 2025 du gouvernement vietnamien, avec pour ambition de devenir un centre financier de nouvelle génération. Il se concentre sur les technologies financières (fintech), la finance verte et commerciale, l’expérimentation de nouveaux modèles financiers, ainsi que sur des plateformes, des marchés spécialisés et des produits financiers tels que les fonds d’investissement et la gestion d’actifs.

Le centre vise à attirer des capitaux internationaux vers des secteurs stratégiques tels que les infrastructures, l’énergie, la technologie, l’économie verte, le commerce et le tourisme.

Créé en 2017 et coordonné par le PNUD, le FC4S regroupe actuellement 44 centres financiers. Il a pour objectif de mobiliser des ressources financières afin de contribuer aux objectifs nationaux de développement durable, aux Objectifs de développement durable des Nations unies et à l’Accord de Paris sur le changement climatique de 2015.

VNA/CVN