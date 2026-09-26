Quang Ninh : un nouveau chapitre, une nouvelle ère

Depuis le 1er septembre, Quang Ninh est devenue une ville directement rattachée au pouvoir central. Ancienne terre minière, elle mise désormais sur l’innovation, l’économie maritime et le tourisme haut de gamme pour émerger comme un pôle stratégique majeur du Nord du Vietnam.

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Derrière le change-ment de statut de Quang Ninh se trouve l’aboutisse-ment de plus de six décennies de transformation d’une région minière en un pôle de croissance du Nord. Aujourd’hui, cette région ouvre un nouveau chapitre, porteur d’espoirs encore plus grands.

Photo : VNA/CVN

En vertu de la Résolution N°36/2026/QH16 de l’Assemblée nationale, Quang Ninh est devenue une ville rattachée au pouvoir central le 1er septembre 2026. Une elle a été créée sur la base de l’intégralité de la superficie naturelle de la province du même nom, soit 6231,27 km2, et d’une population de 1.523 400 habitants. La métropole est limitrophe des villes de Hai Phong et de Bac Ninh, de la province de Lang Son, de la République populaire de Chine et de la Mer Orientale. Le Vietnam compte ainsi désormais huit grandes villes : Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Dà Nang, Cân Tho, Huê, Dông Nai et Quang Ninh.

Fort de ce nouveau statut, Quang Ninh entend bâtir une ville maritime moderne, civilisée et verte, étroitement liée à son patrimoine et dotée d’une stature internationale. La ville ambitionne également de devenir une porte d’entrée reliant le Vietnam à l’Asie du Nord-Est et à la région Asie-Pacifique, ainsi qu’un pôle national de l’économie maritime. Elle concentrera ses efforts sur le développement de l’économie maritime, de l’économie frontalière, du commerce transfrontalier et de la logistique, tout en renforçant les connexions avec les principaux pôles économiques nationaux et internationaux.

La métropole entend également promouvoir les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et écologique, ainsi que le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. Dans le secteur touristique, Quang Ninh continuera de valoriser ses patrimoines et ses paysages naturels, de développer des produits touristiques haut de gamme et d’associer la préservation du patrimoine à un développement durable.

Ville moderne, verte et intelligente

“Quang Ninh doit devenir un endroit où il fait bon vivre, venir, investir et dont on est fier…” C’est ce qu’a souligné le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, lors de la cérémonie de publication de la résolution de l’Assemblée nationale portant création de la ville. Le dirigeant a souligné que Quang Ninh était une terre qui occupe une place particulière dans l’histoire de l’édification et de la défense du pays. Depuis le début du processus de Dôi moi (Renouveau), la province s’est également placée à l’avant-garde en matière d’innovation dans la réflexion et les modes de développement.

Photo : VNA/CVN

En cette nouvelle ère de développement du pays, elle joue un rôle particulièrement important et constitue une zone stratégique sur les plans de la défense, de la sécurité et des relations extérieures. Ainsi, au-delà de ses moteurs de croissance traditionnels, notamment l’exploitation minière, la métropole doit franchir un nouveau cap et se développer grâce au savoir, aux technologies, à l’innovation, à l’économie verte, à l’économie numérique, à l’économie maritime et à l’économie fondée sur le patrimoine. Il lui faut établir un nouveau modèle de croissance, permettant un développement rapide mais aussi durable.

D’après le dirigeant Tô Lâm, la création de la ville de Quang Ninh ne constitue donc pas simplement un changement de nom ou de modèle organisationnel. L’essentiel est de créer une transformation qualitative. La gouvernance doit être plus moderne. L’économie doit être plus verte. Les infrastructures doivent être plus cohérentes et mieux intégrées. La culture doit être davantage valorisée. La vie de la population doit s’améliorer. La vision pour la métropole doit être claire : construire une ville moderne, verte, intelligente et riche de son identité ; un pôle de croissance dynamique du Nord ; un centre de l’économie maritime, du tourisme, des services et des industries de haute technologie ; un territoire de paix, de stabilité, de coopération et d’intégration.

Pour concrétiser cette vision, M. Lâm a demandé à la localité de restructurer son industrie charbonnière dans le sens de la modernisation, de la sécurité, de l’utilisation rationnelle des ressources et du respect de l’environnement. Il a également appelé à développer les industries de transformation et de fabrication, les hautes technologies, les énergies propres, la logistique et les services à forte valeur ajoutée ; à promouvoir l’économie numé-rique, l’économie des données, l’intelligence artificielle et l’innovation ; ainsi qu’à mettre en place un écosystème favorable aux start-up, à attirer les talents et les investisseurs stratégiques.

S’appuyant sur des infrastructures performantes, notamment des autoroutes interprovinciales, un aéroport international et des ports maritimes internationaux, Quang Ninh est passée d’un territoire autrefois tourné principalement vers l’activité minière à un pôle de croissance dynamique de la région Nord. Ces atouts s’inscrivent désormais dans un espace de développement plus vaste.

La ville bénéficie d’une position unique, partageant des frontières terrestres et maritimes avec la Chine et constituant une porte d’entrée maritime pour le Nord-Est du pays. Ce territoire abrite des zones urbaines, des zones industrielles, des postes-frontières, des ports, des aéroports, des îles et des sites patrimoniaux renommés, tels que la baie de Ha Long et Yên Tu. Cette diversité confère à Quang Ninh un atout exceptionnel : non seulement la ville dispose d’un moteur de développement important, mais elle a également la capacité de relier de nombreux espaces et différents types d’activités économiques au sein d’une même entité.

Thê Linh/CVN



