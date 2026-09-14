Vietnam et Royaume-Uni renforcent leur coopération financière autour du Centre financier international

La coopération financière devient un volet majeur du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et le Royaume-Uni, alors que le Vietnam accélère la mise en place de son Centre financier international.

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Photo : VNA/CVN

Le développement du marché des capitaux, l’amélioration des normes de gouvernance et la formation de ressources humaines répondant aux standards internationaux sont considérés comme des conditions essentielles pour attirer les capitaux et les institutions financières mondiales. Ces questions ont été au cœur du Sommet Vietnam - Royaume-Uni sur les services financiers 2026, organisé le 14 septembre à Hô Chi Minh-Ville par l’ambassade du Royaume-Uni au Vietnam, la Chambre de commerce britannique au Vietnam (BritCham) et Dragon Capital.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Công Vinh, a souligné que la coopération financière constituait un pilier du partenariat stratégique intégral entre les deux pays. Il a salué l’accompagnement des partenaires britanniques dans la construction du Centre financier international du Vietnam (VIFC).

Les recherches conjointes, conférences, formations et échanges avec la City de Londres témoignent, selon lui, de la volonté de coopération britannique et de sa confiance dans le potentiel du Vietnam et de Hô Chi Minh-Ville. Alors que la ville doit financer les infrastructures de transport, la transition verte, la transformation numérique et l’amélioration de la compétitivité des entreprises, le besoin de capitaux à long terme, diversifiés et à coût raisonnable est croissant.

Hô Chi Minh-Ville considère ainsi le développement du VIFC comme une mission stratégique pour relier les flux de capitaux internationaux aux besoins de l’économie, développer des services financiers modernes et favoriser une participation accrue des entreprises vietnamiennes au marché mondial.

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Selon Nguyên Công Vinh, les mécanismes spécifiques autorisés par la Résolution 222/2025/QH15 et la Loi sur le développement urbain, adoptée le 24 août 2026, renforcent également le cadre juridique du VIFC et ses capacités de mobilisation de capitaux pour les infrastructures. Le centre entre désormais dans une nouvelle phase, passant de la construction institutionnelle à la mise en œuvre concrète, avec le lancement prévu cette année de premiers produits financiers, notamment des obligations municipales et des obligations destinées au financement de projets.

Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec le Royaume-Uni et la City de Londres autour de trois axes : l’amélioration de l’environnement d’activité, le développement du marché et le renforcement des capacités.

L’ambassadeur britannique Iain Frew a affirmé que le partenariat entre les deux pays dépassait désormais le commerce et l’investissement. Le Royaume-Uni entend accompagner le Vietnam comme partenaire de long terme en partageant son expertise et son expérience internationale. La coopération financière porte notamment sur l’accès au financement, la mobilisation de capitaux pour la transition verte et le renforcement des fondations du système financier.

Susan Langley, représentante de la City de Londres, a salué les progrès accomplis par le Vietnam ainsi que le relèvement, ce mois-ci, de son statut par FTSE Russell, qui est passé de marché frontière à marché émergent secondaire. Selon elle, cette évolution reflète les améliorations enregistrées dans les domaines de la réglementation, du courtage et de la capacité de mobilisation des capitaux.

Pour Dominic Scriven, président de Dragon Capital, le marché vietnamien des capitaux a réalisé des progrès importants, mais doit encore améliorer sa liquidité, élargir la participation des investisseurs et renforcer ses infrastructures. L’expérience britannique pourrait contribuer à identifier des solutions adaptées à cette nouvelle phase de développement.

Les participants ont également souligné l’importance de la gouvernance et des ressources humaines. Nguyên Thi Phuong Thao, présidente-directrice générale de Sovico Group, a appelé à établir dès le départ une gouvernance fondée sur le professionnalisme, la transparence, l’ouverture, le respect des différences et l’attraction des talents.

Elle a également insisté sur l’intégrité, la responsabilité, la gestion des risques et la vision globale, estimant que ces facteurs seraient déterminants pour attirer les institutions financières et les capitaux internationaux, tout en renforçant les connexions du VIFC avec les grands centres financiers régionaux et mondiaux.

VNA/CVN