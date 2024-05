Le Canada envisage une porte d’entrée de l’Asie du Sud-Est vers l’Indo-Pacifique

La Chambre de Commerce du Canada et l’Agence d’exportation et de développement du Canada (EDC) ont co-organisé un forum à Montréal pour discuter de la porte d'entrée du pays vers l'Indo-Pacifique, qui regroupe 40 pays dont les activités économiques valent la peine d'être rapprochées à 50 milliards de dollars.

S'adressant à l'Agence Vietnamienne d’Information, la vice-présidente de la politique stratégique et des partenariats mondiaux de la Chambre de Commerce du Canada, Catherine Fortin LeFaivre, a déclaré que l'événement est une opportunité pour les entreprises de mieux comprendre les opportunités et les orientations lorsqu'elles envisagent d'étendre leurs opérations au Vietnam.

Le Canada poursuit actuellement la mise en œuvre de sa stratégie indo-pacifique, investissant environ deux milliards d'USD dans le commerce pour établir davantage de liens et renforcer sa présence dans la région. Dans cette stratégie, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) occupe une position centrale, le Canada et le bloc améliorant leurs relations vers un partenariat stratégique en septembre 2023.

Le président et chef de la direction de la Fondation Asie-Pacifique du Canada, Jeff Nankivell, a souligné que la stratégie couvre l'organisation de voyages d'information pour les délégations commerciales canadiennes. Des délégations se sont récemment rendues en Malaisie et au Vietnam, et prévoient de se rendre en Indonésie et aux Philippines plus tard cette année.

Selon Nankivell, le Canada ouvre également des bureaux dans les États membres de l'ASEAN pour intensifier la coopération en matière d'investissement commercial, d'innovation, de technologie moderne, de soins de santé et d'environnement. Il existe actuellement des bureaux agricoles et commerciaux canadiens aux Philippines et à Singapour, respectivement, et l'établissement d'un bureau d'innovation est en cours au Vietnam.

Un haut niveau d'intérêt au Canada concernant le développement et l'expansion des relations avec le Vietnam a été remarqué, a-t-il déclaré. Les universités et collèges canadiens cherchent à attirer davantage d'étudiants du pays, tandis que les entreprises canadiennes cherchent à investir sur son marché et à attirer les investissements vietnamiens dans de nouveaux domaines.

Olivia Lee, représentante en chef d'EDC en Asie du Sud-Est, a souligné que les points forts du Vietnam incluent son processus de transition énergétique en cours, en particulier le développement de l'énergie éolienne et solaire.

Florent Favrel, directeur de la Chambre de Commerce du Québec, a déclaré que le Québec considère toujours le Vietnam comme une porte d'entrée vers l'Indo-Pacifique et la première porte que les entreprises locales devraient ouvrir grâce à son immense potentiel.

