Au plus grand salon du monde dédié aux chiens, des performances de haute volée

La truffe pointée en l'air et le dos arqué, Raven se tient fièrement sur une table sous le regard expert d’un juge. Le caniche participe au premier championnat de toilettage, au plus célèbre salon canin du monde qui se tient jusqu'à dimanche 8 mars à Birmingham, en Angleterre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Plus de 20.000 chiens de toutes tailles, formes, races sont réunis pour le salon Crufts dans un centre d'exposition, dans cette ville du Centre de l'Angleterre, pour quatre jours de rencontres et compétitions.

C'est un nombre record de participants, avec des chiens venus des quatre coins du monde, y compris de Nouvelle-Zélande et du Pérou, fouler les célèbres tapis verts du salon. La France arrive en tête du contingent international, avec 538 chiens, selon le Kennel Club.

Dimanche soir 8 mars, un seul cependant remportera le prestigieux titre de "Best in Show".

Face au succès phénoménal qu'il rencontre, le salon, auquel sont attendus 150.000 visiteurs cette année, élargit son programme et crée de nouvelles compétitions.

La toiletteuse professionnelle Amie Gale a inscrit son caniche, Raven, au premier championnat de toilettage. Calme et obéissante, la chienne de cinq ans est restée sur la table près de deux heures et demie.

"Elle a le museau rasé, de jolies petites oreilles et aussi une queue de style terrier", décrit cette femme de 41 ans.

"C'est formidable de pouvoir mettre notre travail davantage sous les projecteurs", se réjouit la toiletteuse, même si son caniche n'a pas remporté la compétition.

Photo : AFP/VNA/CVN

Crufts, lancé en 1891 par le Britannique Charles Cruft, passionné de chiens, et désormais dirigé par le Royal Kennel Club, se présente comme "une célébration de tout ce que nous aimons chez les chiens et des personnes qui prennent soin d'eux".

Organisé dans un pays connu pour son amour des animaux de compagnie, le salon est devenu un rendez-vous incontournable pour le secteur, réunissant aussi bien des vendeurs de nourriture pour chiens que des clubs canins.

Comme Wimbledon

Le public est encouragé à prendre part à des activités comme les séances "Have a go" ("A vous d'essayer"). Les participants peuvent tester de manière ludique l'agilité et l'obéissance d'un chien, sur un petit ring de l'immense salon, sous le regard de son propriétaire.

Harriet Tait, de Birmingham, a tenté l'expérience. "C'était très amusant", raconte cette femme de 22 ans, qui a opté pour un border terrier appelé Alfie. "C'était plus facile que je ne le pensais. Le chien est évidemment bien dressé".

Elle a dû mettre le chien sur la table, comme si quelqu'un allait le juger, puis le faire marcher en triangle.

Photo : AFP/VNA/CVN

La propriétaire d'Alfie, Anne Speake, 57 ans, salue l'initiative. Cela a permis à ce chien de s'échauffer avant sa performance samedi, où il tentera de décrocher un prix dans le groupe des terriers.

"C'est bien d'encourager de nouvelles personnes à se lancer dans les concours, surtout les jeunes", estime Anne Speake.

Les organisateurs de Crufts proposent également des concours pour les enfants, avec différentes catégories d'âge.

Mattia Fasso, éleveur et dresseur italien de 29 ans, compare Crufts au tournoi de tennis de Wimbledon pour expliquer à quel point, selon lui, ce salon représente l'excellence.

"L'atmosphère, l'air que l'on respire ici, est différent. Il y a quelque chose de magique", dit-il.

Depuis des décennies, sa famille élève des bouviers bernois près de Bologne, dans le nord de l'Italie. Cette année, Mattia Fasso est venu à Birmingham avec deux chiens de cette race, mais aussi un border collie, un poméranien et un épagneul cavalier King Charles.

Karin Schijff, 61 ans, est elle venue des Pays-Bas. Elle a pris le ferry pour l'Angleterre avec une amie éleveuse et sept chiens. "C'est vraiment reconnu sur le continent (européen) si votre chien est qualifié pour le Crufts", dit-elle, en attendant de présenter Ivy, une chienne suédoise Vallhund âgée de 22 mois, race initialement élevée pour garder les troupeaux en Suède.

AFP/VNA/CVN