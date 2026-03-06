Singapour utilisera l'IA pour renforcer le dépistage des risques cardiovasculaires

Singapour introduira début 2027 un outil d'évaluation basé sur l'intelligence artificielle (IA) afin d'identifier les personnes présentant un risque élevé de développer un diabète et un taux de cholestérol élevé, et de les faire passer à un dépistage annuel des risques cardiovasculaires au lieu d'un dépistage triennal.

Photo d'illustration : iStock/CVN

Développé par l'agence nationale de technologies de la santé Synapxe, cet outil d'évaluation assistée des maladies chroniques par l'IA analyse des facteurs tels que l'âge et les antécédents médicaux pour prédire la probabilité de développer un diabète ou une hyperlipidémie.

Une fois déployé auprès des médecins généralistes, cet outil permettra aux personnes identifiées comme présentant un risque élevé de bénéficier d'un dépistage annuel des risques cardiovasculaires, contre un dépistage triennal auparavant. Ces dépistages seront subventionnés.

Selon le ministère de la Santé de Singapour, les personnes identifiées comme présentant un risque élevé par cet outil ont plus de 75% de chances de se voir diagnostiquer un diabète, une hyperlipidémie, ou les deux, au cours des trois prochaines années.

Le ministère a déclaré que ce déploiement représente "une évolution vers des soins préventifs numériques", permettant des dépistages ciblés en fonction des profils de risque individuels.

VNA/CVN