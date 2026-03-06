Singapour utilisera l'IA pour renforcer le dépistage des risques cardiovasculaires

>> IA : Singapour va créer un conseil national d'orientation stratégique
|Le ministère de la Santé de Singapour prévoit de déployer un nouvel outil d'évaluation des risques basé sur l'intelligence artificielle dans le cadre de son programme Healthier SG.
|Photo d'illustration : iStock/CVN
Développé par l'agence nationale de technologies de la santé Synapxe, cet outil d'évaluation assistée des maladies chroniques par l'IA analyse des facteurs tels que l'âge et les antécédents médicaux pour prédire la probabilité de développer un diabète ou une hyperlipidémie.
Une fois déployé auprès des médecins généralistes, cet outil permettra aux personnes identifiées comme présentant un risque élevé de bénéficier d'un dépistage annuel des risques cardiovasculaires, contre un dépistage triennal auparavant. Ces dépistages seront subventionnés.
Selon le ministère de la Santé de Singapour, les personnes identifiées comme présentant un risque élevé par cet outil ont plus de 75% de chances de se voir diagnostiquer un diabète, une hyperlipidémie, ou les deux, au cours des trois prochaines années.
Le ministère a déclaré que ce déploiement représente "une évolution vers des soins préventifs numériques", permettant des dépistages ciblés en fonction des profils de risque individuels.
VNA/CVN