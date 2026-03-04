Conflit au Moyen-Orient : la Jordanie rouvre son espace aérien aux vols civils

La Jordanie a rouvert son espace aérien à tous les vols civils après une récente évaluation de la sécurité, selon un communiqué publié le 3 mars par la Commission jordanienne de réglementation de l'aviation civile (CRAC).

>> L'Iran ferme son espace aérien jusqu'à nouvel ordre

>> Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements

>> Macron envoie le porte-avions Charles de Gaulle et d'autres renforts militaires au Moyen-Orient

Photo : AFP/VNA/CVN

Le commissaire en chef de la CRAC, Dhaifallah Al-Farajat, a annoncé la décision de lever la fermeture partielle en vigueur depuis le 2 mars au soir, autorisant ainsi toutes les arrivées et tous les départs et survols du territoire.

Cette réouverture de l'espace aérien fait suite à une évaluation coordonnée des risques et répond aux critères de sécurité les plus élevés des normes internationales de l'aviation, a affirmé M. Al-Farajat. Il a souligné que la sécurité des passagers et des membres d'équipage était l'une des plus grandes priorités de la commission.

Les équipes techniques continueront de surveiller la région et d'appliquer les précautions nécessaires pour maintenir la sécurité des opérations aériennes, a-t-il ajouté.

Le 2 mars, la CRAC avait annoncé une fermeture partielle et temporaire de l'espace aérien jordanien pendant la nuit pour tous les vols à destination de la Jordanie, en partance du pays ou en transit.

Xinhua/VNA/CVN