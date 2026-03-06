L'Indonésie instaure des limites d'âge sur les plateformes numériques

L'Indonésie a introduit de nouvelles règles limitant l'accès des enfants aux plateformes numériques à haut risque, afin de lutter contre l'exploitation en ligne et les contenus préjudiciables, dans un contexte d'utilisation croissante d'Internet par les mineurs.

>> Meta et TikTok exhortés à lutter contre les contenus préjudiciables

Photo : ANTARA/CVN

La ministre de la Communication et des Affaires numériques, Meutya Hafid, a déclaré que le décret gouvernemental N°17 de 2025 relatif à la gouvernance des systèmes électroniques pour la protection de l'enfance (PP Tunas) retardera l'accès aux plateformes à haut risque jusqu'à l'âge de 16 ans, tandis que les services à moindre risque seront accessibles dès 13 ans.

Elle a indiqué que la moitié des enfants indonésiens ont déjà été exposés à des contenus sexuels sur Internet, soulignant qu'il s'agit d'un signal d'alarme pour tous. Les plateformes numériques doivent assumer leur responsabilité en matière de protection des enfants, a-t-elle ajouté.

Elle a insisté sur le fait que ce règlement n'a pas pour but de restreindre l'utilisation d'Internet, mais de garantir un accès adapté à l'âge.

Elle a souligné que même lorsque le contenu lui-même n'est pas problématique, l'utilisation excessive des plateformes numériques peut engendrer une dépendance, affectant la santé mentale et le développement de l'enfant.

Selon le ministère, l'Indonésie compte l'une des plus importantes populations en ligne au monde, avec environ 229 millions d'utilisateurs d'Internet. Près de 80% des enfants sont déjà connectés, ce qui les expose à des risques importants.

Les données de l'UNICEF montrent qu'environ 50% des enfants indonésiens connectés ont été exposés à du contenu sexuel, tandis que 42% ont déclaré ressentir de la peur ou un malaise en raison de leurs expériences numériques.

Les chiffres du gouvernement font également état d'environ 1,45 million de cas d'exploitation d'enfants en ligne.

La réglementation identifie des risques allant du contenu préjudiciable et des interactions prédatrices à l'exploitation et à la dépendance.

Sa mise en œuvre nécessitera une coopération interministérielle, notamment entre les secteurs de l'éducation, de la santé, de la protection de l'enfance et des forces de l'ordre.

Le PP Tunas devrait entrer pleinement en vigueur le 28 mars. Meutya Hafid a reconnu les difficultés liées à l'application de ces règles à l'échelle nationale, mais a insisté sur le fait que les plateformes numériques opérant en Indonésie doivent se conformer à la réglementation locale.

VNA/CVN