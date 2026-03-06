Iran et Liban

L'OMS tire la sonnette d'alarme concernant les attaques contre les infrastructures sanitaires

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré jeudi 5 mars avoir recensé treize attaques contre des infrastructures sanitaires en Iran et une au Liban dans le contexte du conflit qui sévit actuellement au Moyen-Orient.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Selon le droit international humanitaire, les établissements de santé doivent être protégés et ne doivent pas être attaqués", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse. Il a ajouté que l'OMS travaillait en étroite collaboration avec ses bureaux dans les pays touchés afin de surveiller l'impact sur les services de santé et d'apporter son soutien lorsque cela est nécessaire et demandé.

M. Tedros a déclaré que l'OMS était très préoccupée par la situation en Iran et dans l'ensemble du Moyen-Orient, où seize pays sont touchés par le conflit.

À ce jour, près de 1.000 décès ont été signalés en Iran, 50 au Liban, treize en Israël et onze dans d'autres pays du Golfe, a-t-il précisé.

Xinhua/VNA/CVN