Le café Ê dê à la conquête de l’Amérique

Parti de sa province de Dak Lak, Y Pôt Niê a parcouru les États-Unis durant près de trois mois pour faire connaître son café. Au-delà de cette démarche commerciale, il entend promouvoir la culture Ê dê et valoriser le savoir-faire des producteurs du Tây Nguyên.

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Près de 10 tonnes de café vert ont été expédiées vers la Floride et une commande de 5 tonnes de café torréfié conclue à San Antonio. À Greensboro, d’autres commandes ont été signées pour tester le marché américain.

Pour le fondateur d’"Ê dê Cà phê", ces débouchés vont au-delà d’une réussite commerciale. Ils ouvrent de nouvelles perspectives à une production familiale et contribuent à faire connaître à l’international le terroir et l’identité Ê dê.

Trois ans pour franchir l’océan

L’aventure américaine avait commencé bien avant son départ. Pendant trois ans, Y Pôt Niê a échangé avec des clients américains ayant découvert son parcours dans la presse et à la télévision. Les contacts se sont poursuivis jusqu’à l’invitation officielle à venir aux États-Unis.

Sur place, les rencontres ont confirmé ses attentes. "Nous ne pensions pas que vous seriez aussi différent en personne. Nous aimons votre style et votre culture", lui ont confié certains interlocuteurs. Ceux-ci l’appellent Henry, le prénom qu’il utilise dans ses échanges.

Lors de ses rendez-vous, le Vietnamien a choisi de parler de son pays autant que de son café. Il évoquait les 54 ethnies du pays, les terres rouges de Dak Lak et l’héritage culturel Ê dê, allant jusqu’à chanter quelques airs inspirés du Tây Nguyên.

"Henry, nous cherchons depuis longtemps cette authenticité et cette nouveauté", lui ont confié certains partenaires. Y Pôt Niê en retient qu’un produit ne suffit pas et que l’identité et les valeurs comptent tout autant.

Lors des dégustations, la première réaction des consommateurs américains a souvent été immédiate. "Leur première réaction tient en un mot : +Wow+" Habitués à des cafés plus légers, certains ont découvert une boisson plus corsée, élaborée à partir de grains purs.

Y Pôt Niê leur expliquait les différences entre les habitudes de consommation. Au Vietnam, le café filtre se savoure lentement, goutte après goutte, dévoilant une amertume légère et une intensité aromatique prononcée.

Pour l’entrepreneur, cette singularité tient à la sélection des fruits et à la qualité des grains. Derrière chaque tasse se joue aussi une autre ambition : faire découvrir, à travers les arômes du Tây Nguyên, une autre façon de raconter le Vietnam.

Du médecin au producteur

Derrière cette réussite se cache une reconversion radicale. Diplômé en médecine, Y Pôt Niê a exercé près de quatre ans dans plusieurs hôpitaux de Buôn Ma Thuôt. Mais les souvenirs de son enfance dans les plantations familiales ne l’ont jamais quitté.

Une question s’est alors imposée : comment donner davantage de valeur au café de son village ? "Au début, je pensais à la manière de mieux vivre, moi et ma famille. Puis je me suis demandé pourquoi nous devions vendre notre café si peu cher", raconte-t-il.

Le 15 mai 2019, il a quitté l’hôpital pour se consacrer au café. Une décision difficilement acceptée par ses parents, qui avaient investi dans ses études et cessent de lui parler pendant près de deux mois.

Avec 5 millions de dôngs en poche, il se lance presque sans moyens. Faute de matériel, il torréfie ses premiers grains dans une simple poêle et brûle vingt fournées avant de mettre au point sa propre méthode.

“Après ces vingt fournées ratées, j’ai fini par trouver la formule qui me convenait”, se souvient-il. Sa torréfaction manuelle et plus lente vise à préserver les arômes tout en perpétuant un savoir-faire.

Une identité comme passeport

Créée en 2019, l’entreprise connaît un coup d’arrêt pendant la pandémie avant de prendre son essor à partir de 2022. Aujourd’hui, "Ê dê Cà phê" propose une quinzaine de produits et travaille au développement d’une zone de production pouvant atteindre 1.000 ha.

Photo : CTV/CVN

L’année 2022 marque un autre tournant. Y Pôt Niê est alors désigné parmi les "Agriculteurs vietnamiens d’excellence", une distinction décernée par l’Association nationale des agriculteurs. "Ce fut un moment d’une émotion immense. Les larmes sont venues naturellement", se souvient-il.

Cette reconnaissance lui apporte une nouvelle visibilité et contribue à ouvrir les premières portes vers l’étranger. Il garde une profonde gratitude envers l’organisation agricole qui l’a accompagné.

Son périple américain a ensuite renforcé une conviction : pour s’imposer hors de ses frontières, il ne faut pas gommer ses racines, mais les assumer pleinement. Plusieurs interlocuteurs lui ont conseillé de placer son identité au cœur de son récit.

"Plus vous préservez vos racines, plus vous pouvez construire une place solide à l’international", estime-t-il.

De retour au Vietnam, Y Pôt Niê entend développer une offre haut de gamme et accélérer ses exportations. Mais son projet dépasse la croissance de l’entreprise : il souhaite aussi encourager les jeunes issus des minorités ethniques à croire dans les ressources de leur territoire.

Thao Nguyên/CVN



