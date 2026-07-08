Le café de spécialité vietnamien à la conquête du marché chinois

L’Association du café de Buôn Ma Thuôt, en coopération avec la société chinoise Maiji Shanghai Information Technology, organisera la série d’événements Vietnam Amazing Cup China Roadshow 2026 afin de promouvoir sur le marché chinois les dix meilleurs cafés Arabica et Robusta récompensés lors du concours Vietnam Amazing Cup 2026.

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Photo : Nhân Dân/CVN

Selon Trinh Duc Minh, président de l’Association du café de Buôn Ma Thuôt, cette initiative constitue une importante opération de promotion commerciale destinée à faire connaître le café de spécialité vietnamien, à renforcer les échanges commerciaux et à élargir les débouchés d’exportation vers la Chine.

Le programme débutera en juillet 2026 à Shanghai par une phase pilote visant à présenter les cafés vietnamiens aux professionnels du secteur et à évaluer l’intérêt du marché. Il se poursuivra en août à Guangzhou, avec la participation de représentants de l’Association, d’entreprises, d’experts ainsi que des producteurs primés lors du Vietnam Amazing Cup 2026.

Les visiteurs pourront découvrir et déguster les cafés classés parmi les dix meilleurs Arabica et Robusta du concours. Les entreprises vietnamiennes présenteront également leurs régions de production, leurs techniques de transformation ainsi que les caractéristiques qui contribuent à la qualité de leurs cafés de spécialité.

Des rencontres d'affaires (B2B) permettront aux producteurs vietnamiens d'échanger directement avec des importateurs, torréfacteurs, chaînes de cafés, distributeurs et organisations professionnelles chinoises. L'événement devrait également favoriser la signature de protocoles d'accord afin de renforcer les exportations et la coopération commerciale.

Malgré des ressources financières limitées, l'Association du café de Buôn Ma Thuôt espère, grâce à cette tournée promotionnelle, renforcer la notoriété de la marque Vietnam Amazing Cup, développer un réseau de partenaires internationaux et soutenir le développement durable de la filière café vietnamienne. Elle souhaite bénéficier du soutien des autorités de la province de Dak Lak pour financer les actions de communication destinées au marché chinois.

Après la Chine, l’Association du café de Buôn Ma Thuôt prévoit de participer, en août et septembre 2026, à plusieurs événements organisés par l’Association sud-coréenne du café de spécialité afin de poursuivre la promotion en République de Corée.

À travers le Vietnam Amazing Cup China Roadshow 2026, le café de spécialité vietnamien entend ainsi renforcer sa présence sur les marchés internationaux et affirmer davantage sa position dans la chaîne mondiale des produits haut de gamme.

VNA/CVN