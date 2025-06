Le Bureau du président doit rester proactif, flexible et bien coordonné

>> Promotion : trois vice-ministres de la Police honorés par le chef de l'État

>> Le président vietnamien souligne le rôle de la presse dans la nouvelle ère

>> Le président Luong Cuong salue les contributions des ambassadeurs du Canada et d’Iran

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État a reconnu et félicité le bureau pour avoir conseillé et soumis aux dirigeants de l'État pour les récompenses opportunes pour les collectifs et les individus lors d'événements importants ; les récompenses pour servir la rationalisation de l'appareil du système politique et la mise en œuvre du modèle de l’administration locale à deux niveaux.

Il a souligné la qualité de sa coordination dans des activités diplomatiques majeures. Il a notamment félicité le bureau pour la tenue réussie du IXe Congrès du Parti pour la période 2025 - 2030.

Face aux défis à venir liés à la mise en œuvre du nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux à partir du 1er juillet 2025, le président a insisté sur la nécessité pour le bureau de rester proactif, flexible et bien coordonné. Il a appelé à une planification rigoureuse, à une répartition claire des tâches et à un suivi efficace pour garantir la qualité du travail au service de la direction du Parti et de l’État.

Enfin, Luong Cuong a souligné l’importance de bien préparer les événements majeurs à venir, notamment les Congrès du Parti de tous les échelons, la célébration du 78e anniversaire de la Journée des invalides et des morts pour la Patrie (27 juillet), ainsi que les commémorations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale du (2 septembre). Ces échéances exigent de renforcer les actions diplomatiques afin de mobiliser toutes les forces du pays et maintenir un environnement stable pour un développement rapide et durable.

Donc, il a demandé au bureau d'élaborer prochainement un programme de travail spécifique, d'attribuer clairement les tâches, de promouvoir une coordination étroite au sein du bureau comme avec d’autres agences ainsi que le sens des responsabilités de chaque individu.

VNA/CVN