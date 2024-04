Le 1er trimestre record pour les exportations de fruits et légumes

Au 1 er trimestre, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ont atteint 1,28 milliard d'USD, en hausse de 31,4% par rapport à la même période en 2023. C'est la première fois que les chiffres d'affaires des fruits et légumes vendus à l'étranger dépassent la barre du milliard d'USD au 1 er trimestre de l'année.

Selon le dernier rapport du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les fruits et légumes du Vietnam sont principalement exportés vers la Chine, la République de Corée, la Thaïlande, le Japon et les États-Unis.

L'Association vietnamienne des fruits et légumes (VINAFRUIT) précise que la hausse des exportations de fruits et légumes au premier trimestre de 2024 est due à l'énorme contribution du durian de contre-saison, période durant laquelle les pays du monde entier, notamment la Thaïlande, ont augmenté leurs achats de ce fruit.

Dans le Top 10 des marchés d'exportation de fruits et légumes du Vietnam (mis à jour jusqu'à fin février 2024), la Thaïlande s'est hissée à la quatrième place. Les exportations de fruits et légumes du Vietnam vers la Thaïlande ont atteint 28,6 millions d'USD (en hausse de près de 126% sur la même période de 2023), portant la part de marché de la Thaïlande de 2% à près de 4%.

En conséquence, les exportations de fruits et légumes vers les principaux marchés au cours des trois premiers mois de cette année ont enregistré une forte croissance. Le marché chinois est en tête de la valeur des exportations, atteignant 759,4 millions d'USD, soit une augmentation de 32,4% par rapport à la même période de 2023. Actuellement, le marché chinois représente 59,1% de la valeur totale des exportations de l'ensemble du secteur des légumes du Vietnam.

Des prévisions optimistes

Selon la VINAFRUIT, dans un futur proche, quatre autres produits seront officiellement exportés vers la Chine, à savoir des herbes médicinales, des noix de coco, des fruits surgelés et des pastèques. À ce jour, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de fruits et légumes ne représente qu'environ 2 à 3% du chiffre d'affaires total des exportations mondiales de fruits et légumes, ce qui montre un potentiel de croissance considérable pour cette filière.

Concernant l'exportation de fruits transformés, Nguyên Lâm Viên, Pdg de la société par actions Vinamit, a indiqué que si le marché de l'UE tend à diminuer ses importations, les marchés traditionnels de Vinamit tels que la Chine et les États-Unis, en revanche, les augmentent, notamment de jacquier et de durian.

"Je crois que le marché des fruits transformés rebondira fortement en 2024, notamment les produits surgelés ou lyophilisés, qui devraient recevoir davantage de commandes", déclare Nguyên Lâm Viên.

La directrice exécutive de la Sarl Agrochain Vietnam, Kiêu Bùi, estime également que la demande en fruits vietnamiens continuerait de croître jusqu'à la fin de l'année.

"Nous avons actuellement signé des contrats pour la consommation de pamplemousses à peau verte et de mangues avec différentes coopératives du Vietnam pour répondre aux commandes des marchés américain et chinois", informe-t-elle.

Elle ajoute que depuis mi-mars, l'entreprise a exporté près de 100 tonnes de pamplemousses à peau verte vers le marché américain.

Texte et photos : Truong Giang/CVN