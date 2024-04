Cent entreprises au Pavillon du Vietnam sur Alibaba.com

Le processus de sélection des 100 meilleures entreprises vietnamiennes s’est déroulé du 28 novembre 2023 au 15 janvier 2024 sur la base de 14 critères d’évaluation, dont la qualité des produits, la réputation de la marque, le niveau de commerce électronique et le potentiel d’exportation, la taille de l’entreprise et la répartition géographique, entre autres.

Photo : CTV/CVN

Selon Vu Ba Phu, directeur de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, Alibaba.com est l’un des canaux de commerce électronique mondiaux les plus réputés, avec plus de 260 millions d’acheteurs dans 190 pays et territoires. Il s’agit d’un marché potentiel permettant aux entreprises vietnamiennes d’étendre leur activité et de vendre à des clients du monde entier.

Se connecter aux consommateurs mondiaux

Vietrade apprécie le rôle d’Alibaba.com dans la promotion et l’organisation d’activités de soutien, de conseil et de formation permettant aux entreprises vietnamiennes d’acquérir davantage de compétences et de connaissances sur l’exportation en ligne et de mener ainsi des activités durables, a ajouté M. Phu. En 2023, Vietrade s’est coordonné avec cette plateforme pour construire et exploiter le Pavillon national sur Alibaba.com.

Selon Mike Zhang, directeur national d’Alibaba.com au Vietnam, le Pavillon du Vietnam est une exposition spé-ciale de produits typiquement viet-

namiens. Il s’agit également d’une plate-forme stratégique permettant aux entreprises de se connecter aux consommateurs mondiaux, maximisant ainsi le potentiel du marché international.

À savoir qu’entre 2022 et fin août 2023, 17 millions de produits d’entreprises vietnamiennes ont été vendus via Amazon à des clients du monde entier. Le Vietnam se classe parmi les trois premiers pays de commerce électronique en Asie du Sud-Est en termes d’échelle, de marché et de taux de croissance. Le Vietnam dispose d’un grand potentiel en matière d’exportations via les plateformes électroniques, avec des taux de croissance souvent deux à trois fois supérieurs à ceux des exportations traditionnelles.

Thê Linh/CVN