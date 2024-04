Début de la construction du dernier sous-projet de l'autoroute Nord-Sud

Le sous-projet sous forme ‘’construction-exploitation-transfert’’ (BOT) traverse les districts de Chi Lang, Cao Lôc et Van Lang ainsi que la ville de Lang Son sur une longueur totale d'environ 59,87 km. Sa construction devrait coûter 11.024 milliards de dôngs (433,09 millions d'USD), dont 5.495 milliards de dôngs provenant du trésor de l'État, et devrait être achevée en 2026.

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'attention portée au mégaprojet, qui s'étend de Lang Son à la province la plus méridionale de Cà Mau, traversant 32 localités et trois zones économiques clés.

Son sous-projet Huu Nghi - Chi Lang devrait créer un nouvel espace de développement et servir de passerelle entre les pays de l'ASEAN et la Chine, a-t-il poursuivi, demandant au ministère du Plan et de l'Investissement, au ministère des Transports et à d'autres ministères et agences de continuer leur étroite coordination avec Lang Son afin d'assurer son progrès, sa qualité, sa sécurité et son efficacité.

Lang Son doit travailler en étroite collaboration avec les investisseurs pendant la construction et accorder une attention particulière aux résidents de la zone du projet, a déclaré le chef du gouvernement.

À cette occasion, Pham Minh Chinh a remis des dons aux ménages des minorités ethniques de Lang Son pour les aider à construire de nouvelles maisons, et a félicité Lang Son, les organisations et les individus pour leur réponse au mouvement visant à supprimer les maisons de fortune, qui devrait durer jusqu'en 2025, avec jusqu'à présent, jusqu'à 3.200 maisons ont été supprimées.

