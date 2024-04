La majorité des organisations de crédit prévoient une croissance des bénéfices en 2024

Dans le cadre de l'enquête publiée récemment, les organisations de crédit ont déclaré que la performance commerciale globale et le bénéfice avant impôts du système bancaire au premier trimestre 2024 n'étaient pas aussi bons que prévu. Cependant, ils s’attendent à ce que la situation s’améliore au deuxième trimestre 2024 et tout au long de l’année.

Photo : VNA/CVN

Selon les organisations de crédit, les politiques de taux d'intérêt, de crédit et de taux de change sont les facteurs les plus importants qui affecteront positivement les résultats de leurs affaires pour l'ensemble de cette année.

Dans le cadre de l'enquête, les organisations de crédit prévoient également que la demande des clients pour les services bancaires s'améliorera en 2024 en raison des attentes selon lesquelles l'économie et l'industrie manufacturière connaîtront des développements positifs, les exportations se redresseront progressivement et la demande de prêts sera supérieure à la demande de dépôts.

Selon les organisations de crédit, la bonne liquidité du système bancaire au premier trimestre 2024 se poursuivra au deuxième trimestre et sur toute l'année.

La mobilisation des capitaux de l'ensemble du système bancaire devrait augmenter de 3,5% en moyenne au deuxième trimestre, et de 9,9% sur l'année, soit un niveau inférieur au niveau attendu de 12% enregistré lors de l'enquête précédente.

Parallèlement, l'encours des prêts du système devrait augmenter de 3,8% en moyenne au deuxième trimestre et de 13,6% sur l'année, en baisse de 0,6 point de pourcentage par rapport aux prévisions de 14,2% lors de l'enquête précédente.

Selon l'expert financier Nguyên Tri Hiêu, étant donné que la croissance du crédit joue un rôle clé dans la réalisation de bénéfices par les banques, les perspectives du secteur bancaire en 2024 devraient être plus positives que l'année dernière grâce à une croissance plus élevée du crédit.

"Je pense que la croissance du crédit cette année s’améliorera à mesure que l’économie mondiale se redressera et que les exportations augmenteront. Cela créera plus d'emplois et stimulera les dépenses de consommation, ce qui aidera les perspectives commerciales des entreprises à devenir plus positives, et elles auront une demande de capitaux plus élevée", a déclaré Nguyên Tri Hiêu.

Nguyên Tri Hiêu a déclaré que les politiques budgétaires du gouvernement et les politiques de crédit de la BEV liées à la baisse des taux d'intérêt stimuleraient également la croissance du crédit cette année.

VNA/CVN