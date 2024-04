Publication du programme d'action du gouvernement contre la pêche INN

Le gouvernement a publié lundi 22 avril la Résolution N°52 sur le programme d'action et le plan du gouvernement pour mettre en œuvre la Directive N°32 du 10 avril du Secrétariat sur le renforcement de la direction du Parti dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et le développement durable de la pêche.

Le programme vise à concrétiser les objectifs, les tâches et les solutions pour mettre en œuvre efficacement la Directive N°32, dégager des obstacle et les faiblesses dans la gestion et le développement du secteur de la pêche et la lutte contre la pêche INN ces derniers temps, assurer la mise en œuvre efficace des résolutions et politiques du Parti sur la Stratégie de développement durable de l'économie maritime du Vietnam jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2045 ainsi que d’autres plans, stratégies et programmes nationaux liés au développement durable et à l'intégration internationale du secteur de la pêche.

Le programme vise également à rehausser la prise de conscience sur le rôle et l'importance de la lutte contre la pêche INN, améliorer la capacité de gestion de l'État et les activités de coopération internationale en la matière.

D’ici mai 2024, le programme se concentre sur l'amélioration de l'efficacité de la sensibilisation du public à la prévention de la pêche INN grâce à des communications et des formations efficaces, ainsi que la mise en œuvre harmonieuse et radicale de la loi sur la pêche pour gérer la flotte de pêche. En outre, il est indispensable de se conformer aux lois vietnamiennes et internationales sur la traçabilité des produits de la mer, tout en enquêtant, en identifiant et en traitant tous les actes liés à la pêche illégale.

Les tâches et solutions à long terme consistent à améliorer les politiques et les lois liés à la pêche, renforcer les investissements publics et encourager la coopération publique-privée pour développer les installations techniques et les infrastructures du secteur de la pêche, promouvoir l'industrialisation, la modernisation, l'application des sciences et technologies avancées, l'innovation et la transformation numérique dans l'aquaculture et la pêche ainsi que renforcer la coopération internationale en les matières.

Il faut également mettre en œuvre des plans, stratégies et programmes nationaux liés au développement durable et à l'intégration internationale de l'industrie de la pêche ; assurer la mise en œuvre efficace des résolutions et des politiques du Parti sur la Stratégie de développement durable de l'économie maritime du Vietnam jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2045.

