Le 134e anniversaire du Président Hô Chi Minh célébré au Laos

S’exprimant au meeting, la directrice de l'école, Sivanheuang Phengkhammay, a salué les contributions du feu leader vietnamien à l’œuvre de libération nationale à la lutte de l’humanité progressiste pour la dignité humaine, la paix et l’amitié entre les nations.

Les cadres, fonctionnaires et enseignants de l'école bilingue vietnamo-lao Nguyen Du continueront d’étudier et de suivre l'exemple moral et le style du Président Hô Chi Minh, a-t-elle ajouté.

À cette occasion, l’école a remis des satisfecit à des individus et collectivités ayant lancé une collecte de fonds en faveur de Truong Sa. Auparavant, des cadres, fonctionnaires et enseignants de l’école ont rendu visite et remis 62 millions de dongs (près de 3.000 USD) à des cadres et soldats du district insulaire de Truong Sa.

