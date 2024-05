Nouvelles opportunités de coopération entre le Vietnam et l'Italie

L'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a effectué du 13 au 15 mai un voyage d'affaires dans la région de Sardaigne en Italie, où il a rencontré les dirigeants de la région et de grandes villes, et assisté à des activités de connexion et de coopération dans l’économie, la culture et l’éducation.

Duong Hai Hung a rencontré la présidente de la région, Alessandra Todde, et le président du Conseil régional, Giampietro Comandini, le préfet de Cagliari, Giuseppe De Matteis, le maire de la ville d'Olbia, Settimo Nizzi, et le maire de la ville de Santadi, Massimo Impera.

Au cours de ses séances de travail, il a hautement apprécié le partenariat stratégique et la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays durant ces 50 dernières années après l'établissement des relations diplomatiques, avec de nombreux résultats positifs en matière de politique, d’économie, de commerce, de culture et d’échanges entre habitants. L'ambassadeur a informé de certaines des réalisations socio-économiques du Vietnam après près de 40 ans de mise en oeuvre du Dôi Moi (Renouveau), et présenté les politiques de développement et de diplomatie ainsi que le potentiel de coopération du pays.

Les responsables de la région Sardaigne ont exprimé l'espoir que la visite de l'ambassadeur vietnamien ouvrirait des opportunités de coopération spécifiques avec le Vietnam dans les domaines du commerce, de l'investissement, du secteur maritime, du tourisme et de l'éducation.

La présidente de Sardaigne, Alessandra Todde, a annoncé l'organisation d'une visite au Vietnam afin de sonder les opportunités de coopération et d'investissement.

L'ambassadeur Duong Hai Hung a déclaré que l'ambassade était prête à coordonner et soutenir l'organisation de cette visite. Dans le même temps, le Vietnam envisage d'organiser une conférence de coopération entre les localités des deux pays, en Italie, fin 2024 et d'inviter les localités et les entreprises de la Sardaigne à y participer, a-t-il fait savoir.

Lors de rencontres avec les dirigeants des villes de Cagliari, Olbia et Santadi, le diplomate vietnamien a été informé des potentiels et des politiques de développement de ces localités ainsi que des opportunités de coopération avec le Vietnam.

Appréciant la contribution de la communauté vietnamienne, le préfet de Cagliari, Giuseppe De Matteis, a affirmé que la Sardaigne et l'Italie en général, a actuellement besoin de nombreux travailleurs et que les deux pays devraient continuer à promouvoir la coopération dans ce domaine.

Le maire d'Olbia, Settimo Nizzi, a indiqué que sa ville avait accueilli et travaillé avec la délégation de la province vietnamienne de Binh Dinh (Centre) dans le cadre du tournoi international de courses de bateaux à moteur professionnels UIM 2023 et a proposé de promouvoir la coopération entre les deux localités, notamment dans le tourisme, la culture et les sports.

Afin de promouvoir la coopération commerciale et d'investissement, l'ambassadeur vietnamien a participé à la présentation du Vietnam co-organisée par la Chambre de Commerce, d'Industrie de Cagliari et les associations d'entreprises de Cagliari. Il a des séances de travail avec la Confédération générale de l'industrie italienne (Confindustria) du Centre - Nord de Sardaigne et l'Autorité du système portuaire de la Mer de Sardaigne.

L'ambassadeur a également visité l'usine de production de vin Santadi, créée en 1960, qui exporte ses produits viticoles célèbres dans plus de 40 pays, ainsi que le chantier nautique Novamarine, un constructeur de bateaux de croisière et de bateaux de sport professionnels.

En outre, l'ambassadeur Duong Hai Hung a également travaillé avec le directeur et le conseil d'administration de l'Université de Cagliari qui ont exprimé leur volonté d'attirer plus d'étudiants internationaux, vietnamiens en particulier.

