Le Vietnam et la Hongrie veulent dynamiser leur coopération économique

Photo: VNA/CVN

La Hongrie est un partenaire et un ami traditionnel et est actuellement le premier et le seul partenaire intégral du Vietnam en Europe centrale et orientale, a-t-il souligné, estimant que les deux pays ont une grande marge de manœuvre pour renforcer leurs relations de coopération dans plusieurs domaines tels que la science et la technologie, l’innovation et l’éducation.

Il a hautement apprécié la 5e conférence législative sur le renforcement de la surveillance parlementaire des accords de coopération bilatéraux entre les deux pays, coprésidée mardi 16 avril à Hanoï par le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Quang Phuong, et la première vice-présidente de l’Assemblée nationale hongroise Márta Mátrai.

Les deux parties ont déclaré que le partenariat intégral entre le Vietnam et la Hongrie s’est développé ces dernières années de manière positive dans tous les domaines et canaux, notamment la politique et la diplomatie, l’économie et le commerce, l’éducation et la formation, la culture. Les deux pays célébreront le 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2025.

La Hongrie considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans sa politique de renforcement et d’expansion des relations avec les pays d’Asie du Sud-Est, notamment dans les domaines diplomatique, économique et parlementaire, a déclaré Márta Mátrai, indiquant que la Hongrie sert de pont reliant les membres de l’Union européenne (UE) et le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

En juin prochain, la Hongrie assumera la présidence tournante du Conseil européen au cours du second semestre 2024, a-t-elle fait savoir, ajoutant que la Hongrie incitera d’autres pays membres de l’UE à ratifier l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) et la Commission européenne à lever dans les meilleurs délais le "carton jaune" sur les exportations de produits aquatiques vietnamiens ainsi que les obstacles aux relations commerciales entre les deux parties.

Le plus haut législateur vietnamien a invité le président de l’Assemblée nationale hongroise László Kövér à effectuer une visite officielle au Vietnam, et a espéré qu’en tant qu’en qualité de président tournant du Conseil européen, la Hongrie soutiendra la promotion du partenariat stratégique ASEAN - UE, le développement des relations Vietnam - UE et incitera de hauts dirigeants de l’UE à se rendre au Vietnam.

La Hongrie est le premier État membre de l’UE à ratifier l’EVIPA, a fait valoir d’ailleurs le même jour le président de la Commission économique de l’Assemblée nationale du Vietnam et président du groupe de députés d’amitié Vietnam - Hongrie Vu Hông Thanh lors de sa rencontre de travail avec la première vice-présidente de l’Assemblée nationale hongroise Márta Mátrai.

La Hongrie a activement soutenu le Vietnam pour développer son partenariat intégral avec l’UE, notamment dans le processus de processus de négociation, de signature et de ratification de l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) et de l’EVIPA, a-t-il indiqué, exhortant les deux pays à promouvoir les mécanismes de coopération pour renforcer davantage leurs relations économiques, commerciales et d’investissement.

VNA/CVN