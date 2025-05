L’Assemblée nationale se réunira du 5 mai au 30 juin pour une session historique

La 9e session est celle d’une importance particulière, visant à institutionnaliser à temps les politiques et les conclusions du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti, en particulier les contenus qui viennent d’être approuvés lors du récent 11e Plénum, a-t-il souligné.

Cette session se focalise sur l’amendement et le complément de la Constitution et les lois pertinentes pour servir la rationnalisation de l’appareil organisationnel, la réorganisation des unités administratives et des administrations locales à deux niveaux, a-t-il indiqué.

Un corridor juridique pour le développement

L’objectif consiste à supprimer complètement les barrières, les difficultés et les obstacles institutionnels pour créer un corridor juridique, une base pour le développement, éliminer les goulots d’étranglement, fluidifier les ressources, promouvoir la décentralisation et la délégation de pouvoir associées à la rationalisation de l’appareil et créer un nouvel espace de développement pour les localités à l’échelle nationale, a-t-il déclaré.

Les amendements et compléments de certaines dispositions de la Constitutions devront être finalisés avant le 30 juin 2025 pour son entrée en vigueur à partir du premier juillet 2025, et environ un mois sera consacré au recueil d’opinions du peuple sur les contenus devant être modifiés concernant huit des 120 articles de la Constitution.

En ce qui concerne la réorganisation de l’appareil du système politique, le plus haut législateur a exigé une étude de fond et des opinions constructives, indiquant que ce travail revêt une importance particulière et une signification historique pour le développement du pays.

Lors du 11e Plénum, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a affirmé que le nouveau modèle de croissance du pays doit prendre la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale comme principale force motrice, a rappelé le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Concernant les projets de loi soumis aux premiers commentaires, le président de l’Assemblée nationale a suggéré de discuter en profondeur du fondement politique et juridique, des principes, des objectifs, des positions et des politiques importantes, la rationalité et la faisabilité des dispositions en vue de leur examen par l’Assemblée nationale lors de la prochaine session.

En ce qui concerne les questions socio-économiques, le budget de l’État et d’autres questions importantes, il a demandé d’étudier en profondeur les rapports du gouvernement et d’évaluer la situation de manière objective et globale, d’identifier les lacunes et limites, et de proposer des solutions pratiques, efficaces et hautement réalisables.

La 9e session s’ouvrira le matin du 5 mai 2025 et devrait se clôturer le 30 juin 2025 et sera organisé en deux phases.

Le comité permanent du Comité du Parti de l’Assemblée nationale a demandé de suivre de près les orientations, lignes politiques, les directives et les conclusions du Politburo, du Comité central du Parti, notamment celles du 11e Plénum, et de mettre en œuvre sérieusement la Résolution N°66-NQ/TW du 30 avril 2025 du Politburo sur l’innovation dans la construction et l’application des lois pour répondre aux exigences du développement national dans une nouvelle ère.

