Bà Ria - Vung Tàu

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend hommage aux martyrs héroïques à Côn Dao

À l'occasion du 50 e anniversaire de la libération du Sud et aussi de Côn Dao (30 avril 1975), le matin du 3 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à une cérémonie de rendre hommage aux martyrs héroïques sacrifiés pour la cause de la libération nationale dans les deux cimetières de Hàng Duong et Hàng Keo, district de Côn Dao, province de Bà Ria - Vung Tàu.

Photo : VNA/CVN

Côn Dao, terre sacrée empreinte du courage et de la ténacité des martyrs, des soldats révolutionnaires et des patriotes qui ont lutté sans relâche durant les deux guerres de résistance contre le joug colonial français et l'impérialisme américain. Sur cette terre, des dizaines de milliers de personnes exceptionnelles ont héroïquement sacrifié leur vie ou ont gardé des séquelles physiques en raison des tortures féroces infligées par l'ennemi.

Au temple de Côn Dao, situé juste à côté du cimetière de Hàng Duong, Pham Minh Chinh et la délégation qui l'accompagnait ont offert des fleurs et de l'encens pour commémorer et rendre hommage au Président Hô Chi Minh, à ses prédécesseurs et aux martyrs héroïques, soldats et habitants qui se sont sacrifiés pour l'indépendance et la liberté de la nation, en particulier les 20.000 soldats et habitants qui ont perdu la vie dans le système pénitentiaire de Côn Dao pendant 113 ans.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement s'est aussi rendu au cimetière de Hàng Duong où reposent plus de 1.900 soldats révolutionnaires et patriotes vietnamiens de plusieurs générations qui ont été emprisonnés par l'ennemi, ainsi qu'au cimetière de Hàng Keo, lieu de sépulture d'environ 10.000 prisonniers tués par les colonialistes français à la prison de Côn Dao du début du XXe siècle jusqu'à la période de la terreur blanche de 1940-1941.

Le même jour, le Premier ministre a rendu visite et offert des cadeaux à Nguyên Xuân Viên, invalide de guerre et ancien prisonnier de Côn Dao, et à la famille de Vo Thi Thanh, parente du martyr Lê Nhiên, tous deux résidant dans le quartier N°7 du district de Côn Dao.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a affirmé que prendre soin et améliorer la vie matérielle et spirituelle des invalides de guerre, des soldats malades, des familles des martyrs et des personnes ayant contribué à la révolution était la politique et le point de vue constants de notre Parti et de notre État et était aussi la morale traditionnelle de notre nation.

Il a demandé aux comités et autorités locaux, conformément aux fonctions, tâches et pouvoirs qui leur sont assignés, et avec le plus grand sentiment et la plus grande responsabilité, de mettre en œuvre au mieux les politiques en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie.

VNA/CVN