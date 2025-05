Le président du Sri Lanka arrive au Vietnam pour une visite d'État

Photo : VNA/CVN

Parmi les personnalités qui ont accueilli le président sri-lankais et sa délégation à l’aéroport international de Nôi Bài figuraient le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong ; la vice-ministre des Affaires ethniques et religieuses, Nông Thi Hà ; l’ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, Trinh Thi Tâm ; et l’ambassadeur du Sri Lanka au Vietnam, Perera Wewala Appuhamillage Udam Poshitha.

Ayant établi des relations diplomatiques le 21 juillet 1970, les deux pays entretiennent une amitié traditionnelle et une coopération multiforme. Les partis politiques sri-lankais attachent de l’importance aux relations avec le Vietnam et considèrent ce dernier comme un modèle de développement économique. Le Sri Lanka a reconnu le statut d’économie de marché à part entière du Vietnam.

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à la veille de cette visite, l’ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, Trinh Thi Tâm, a déclaré qu’il s’agissait du premier voyage au Vietnam d’un chef d’État sri-lankais depuis 2009, soit 16 ans. Il s’agit également de la première visite du président Anura Kumara Dissanayaka au Vietnam depuis son entrée en fonction en septembre 2024.

Du point de vue du Vietnam, cette visite réaffirme le respect que le Sri Lanka porte à un ami traditionnel et à un partenaire important en Asie du Sud, a expliqué la diplomate, soulignant que, alors que les deux pays célèbrent le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques, il s’agit d’une excellente occasion de réfléchir à leur partenariat et de définir de nouvelles orientations pour leurs relations dans le contexte actuel.

Le voyage sera ponctué de diverses activités, couvrant les domaines politique, économique et culturel, avec en point d’orgue des discussions et des réunions de haut niveau, ainsi que la signature d’importants documents de coopération.

L’ambassadrice Trinh Thi Tâm a exprimé sa conviction que cette visite marquera le début d’une nouvelle phase de coopération bilatérale plus intensive et plus étendue, bénéficiant aux deux pays et contribuant à la paix, à la coopération, au développement et à la prospérité dans la région et dans le monde.

VNA/CVN