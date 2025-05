La visite d’État du secrétaire général Tô Lâm dynamise les liens Vietnam - Azerbaïdjan

La prochaine visite d’État en Azerbaïdjan du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, portera les relations entre les deux pays à un nouveau sommet, répondant aux intérêts et aux aspirations des deux peuples et contribuant davantage à la paix et à la stabilité mondiales, a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) l’ambassadeur du Vietnam en Russie concomitamment en Azerbaïdjan, Dang Minh Khôi.

L’Azerbaïdjan est la deuxième étape de la tournée du leader du PCV qui se déroulera du 5 au 12 mai dans quatre pays : le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan, la Russie et la Biélorussie.

Il est à noter que ces quatre pays étaient membres de l’ex-Union soviétique. Cette année marque le 75e anniversaire des relations diplomatiques du Vietnam avec l’Union soviétique, ce qui signifie également 75 ans de relations avec chacun de ces pays. Chaque pays occupe une place distincte dans l’histoire des relations internationales du Vietnam.

Le peuple et le gouvernement azerbaïdjanais entretiennent une amitié particulièrement étroite avec le Vietnam. La visite du Président Hô Chi Minh à Bakou en 1920, avant la création officielle de l’Union soviétique, a marqué un tournant historique.

Plus tard, après l’établissement officiel des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Union soviétique, le président a effectué des visites officielles dans plusieurs pays membres de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, dont l’Azerbaïdjan, en 1959. Au cours de ce voyage, il a visité des installations industrielles et des fermes collectives, rencontré des habitants et s’est entretenu avec des dirigeants azerbaïdjanais. Aujourd’hui encore, les Azerbaïdjanais se souviennent avec émotion de la visite du Président Hô Chi Minh en 1959, a-t-il fait savoir.

Heydar Aliyev, premier président de la République d’Azerbaïdjan après la dissolution de l’Union soviétique, s’est rendu au Vietnam en 1983, alors qu’il était membre du Politburo et premier vice-président du Conseil des ministres de l’Union soviétique. Il a assisté à l’inauguration du pont Thang Long et a développé une affection particulière pour le Vietnam. Son fils, l’actuel président Ilham Aliyev, se souvient souvent de la visite de son père dans le pays, a poursuivi l’ambassadeur Dang Minh Khôi.

Renforcer les relations bilatérales

Il convient également de noter que, lors de sa visite en Azerbaïdjan, le président Hô Chi Minh a visité les installations pétrolières et gazières de l’Académie nationale du pétrole d’Azerbaïdjan et a demandé à l’Union soviétique de soutenir le Vietnam dans le développement de sa propre industrie pétrolière après la réunification nationale. Répondant à cette demande, après 1975, année de la réunification du Vietnam, l’Azerbaïdjan a offert une formation approfondie à de nombreux étudiants vietnamiens.

Environ 5.000 Vietnamiens ont étudié à Bakou, dont environ 2.000 se sont spécialisés en ingénierie pétrolière. Ces anciens élèves ont joué un rôle crucial dans la création de la coentreprise Vietnam - Russie Vietsovpetro, dont le premier directeur général était azerbaïdjanais - un autre symbole des liens étroits entre les deux nations.

Le diplomate a souligné que la visite du secrétaire général Tô Lâm est la visite de haut niveau d’un dirigeant du Parti et de l’État vietnamiens en Azerbaïdjan depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle devrait renforcer les relations bilatérales, notamment dans les secteurs où l’Azerbaïdjan est fort, comme le pétrole et le gaz, entre autres.

Ces dernières années, l’Azerbaïdjan a activement mené une politique d’ouverture, ce qui en fait une porte d’entrée potentielle pour le Vietnam afin d’approfondir ses relations avec les pays d’Asie centrale et d’Europe. En retour, le Vietnam est également prêt à servir de passerelle pour l’Azerbaïdjan afin de renforcer ses relations avec les pays d’Asie de l’Est, selon l’ambassadeur.

