Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, reçoit le président sri-lankais Dissanayaka à Hanoï

Le chef du PCV a salué la visite du président Dissanayaka au moment où les deux pays célèbrent le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques, et son acception d’assister et de prendre la parolle à la cérémonie d’ouverture du Vesak 2025; a remercié le président Dissanayaka d’avoir envoyé sa lettre de félicitations à l’occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam, soulignant qu’il s’agissait d’un événement particulièrement important, non seulement pour le peuple vietnamien mais aussi pour les amis internationaux, dont le Sri Lanka, qui avaient accompagné, soutenu et aidé le Vietnam dans la guerre de résistance pour l’indépendance nationale.

Il a félicité le président Dissanayaka et le JVP, le noyau de la coalition au pouvoir, le Pouvoir populaire national (NPP), pour leur victoire aux élections sri-lankaises de 2024, affirmant que ce résultat démontrait la grande confiance du peuple sri-lankais dans le JVP et le président personnellement. Il s’est dit convaincu que sous la direction du président Dissanayaka, le Sri Lanka accomplira de nombreuses réalisations en matière de développement socio-économique et de stabilité nationale, atteignant l’objectif de devenir un pays développé d’ici 2048, date du centenaire de la fondation du pays, et renforçant consamment son prestige au sein de la communauté internationale.

Confiance stratégique et coopération étroite

Le président Disanayaka a souligné que le Vietnam et le Sri Lanka entretiennent une amitié étroite et se sont toujours soutenus tout au long de l’histoire. Il a de nouveau félicité le PCV, l’État et le peuple vietnamiens pour la victoire historique du 30 avril 1975, affirmant qu’il s’agissait non seulement d’une victoire du peuple vietnamien, mais aussi d’une victoire du peuple sri-lankais ainsi que des peuples épris de paix du monde entier.

Il a exprimé son admiration pour les remarquables réalisations du Vietnam en matière de développement économique. Après seulement 50 ans de réunification nationale, le Vietnam est devenu l’un des pays à plus forte croissance au monde, son rôle, sa position et son prestige étant constamment renforcés, a-t-il déclaré, souhaitant apprendre de l’expérience du Vietnam en matière de développement économique, de réforme institutionnelle, de lutte contre la corruption et la négativité et de gouvernance nationale.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au développement durable de l’amitié traditionnelle et de la coopération globale entre le Vietnam et le Sri Lanka au cours des 55 dernières années. Les deux pays ont bâti une profonde confiance stratégique et une coopération étroite dans de nombreux domaines, notamment la politique, la diplomatie, la culture et les échanges populaires.

Elles ont souligné que l’amitié de longue date, la confiance et la compréhension mutuelle constituent une base importante pour que les deux parties continuent d’exploiter efficacement le potentiel et les forces de chaque pays et de promouvoir une coopération approfondie pour porter leurs relations à de nouveaux sommets, apportant des avantages communs et contribuant au développement et à la stabilité dans la région.

Promouvoir l’échange de visites



Dans cet esprit, le secrétaire général Tô Lâm et le président Dissanayaka ont convenu de continuer de renforcer davantage la confiance et l’attachement entre les deux pays et les deux partis au pouvoir, de promouvoir l’échange de délégations de haut niveau et à tous les niveaux, et de faire de la coopération en matière de défense et de sécurité un nouveau pilier des relations bilatérales ; et dans le même temps, de créer des percées dans la coopération économique, commerciale et d’investissement, contribuant à répondre efficacement aux changements rapides de la situation politique et économique mondiale.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que fort de ses atouts, le Vietnam souhaite se tenir aux côtés et coopérer avec le Sri Lanka dans le développement socio-économique, ce que le président Dissanayaka a salué en affirmant créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes puissent investir dans des domaines importants et stratégiques au Sri Lanka.

Les deux parties ont également convenu d’élargir davantage la coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’éducation, de la culture, des échanges populaires, du tourisme et de la religion, et de promouvoir l’ouverture rapide de vols directs pour soutenir la coopération et connecter les deux pays.

Les deux dirigeants ont convenu de coopérer plus étroitement et d’accroître le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, en particulier les Nations unies et la coopération Sud-Sud. Le secrétaire général Tô Lâm a salué le Sri Lanka en tant que membre actif des Nations unies et a invité le Sri Lanka à renforcer davantage ses relations de coopération avec l’ASEAN.

À cette occasion, le président Dissanayaka a invité le secrétaire général Tô Lâm à se rendre au Sri Lanka dans un avenir proche. Le secrétaire général Tô Lâm a remercié le président Dissanayaka pour l’invitation et a chargé les deux ministères des Affaires étrangères de prendre les arrangements nécessaires.

