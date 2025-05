L'amitié traditionnelle et la coopération multiforme Vietnam - Kazakhstan s'élargissent de jour en jour

Le Kazakhstan constitue la première étape de la tournée européenne du secrétaire général du PCV, Tô Lâm. Il s'agit de la première visite d'État au Kazakhstan d'un haut dirigeant vietnamien depuis 13 ans, ainsi que de la première visite d'un chef du Parti dans ce pays. Cette visite intervient dans un contexte de développement positif de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre les deux nations, contribuant à renforcer ces liens dans de nombreux domaines.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et le Kazakhstan ont établi leurs relations diplomatiques le 29 juin 1992. Depuis lors, leur amitié traditionnelle n’a cessé de se consolider. L’ambassade du Vietnam au Kazakhstan a été officiellement inaugurée en juillet 2008, tandis que le Kazakhstan a ouvert la sienne à Hanoï le 30 mars 2015.

Les deux pays échangent régulièrement des délégations de haut niveau et maintiennent des mécanismes de coopération bilatérale, tels que les consultations politiques au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères, ainsi que la réunion tournante du Comité intergouvernemental Vietnam - Kazakhstan sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technologique.

Ils coopèrent étroitement dans les forums multilatéraux et organisations internationales, notamment au sein des Nations unies. Le Kazakhstan a soutenu la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour le mandat 2023-2025, au Conseil exécutif de l’UNESCO et au Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2022-2026). En retour, le Vietnam a appuyé l’adhésion du Kazakhstan au Groupe d’Extrême-Orient de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Photo : VNA/CVN

Sur le plan économique, la coopération bilatérale affiche une dynamique de croissance positive. Le Kazakhstan est actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union économique eurasiatique (UEE), après la Russie. À l’échelle de l’ASEAN, le Vietnam est aussi le deuxième partenaire commercial du Kazakhstan, après Singapour. La valeur des échanges bilatéraux a atteint 800 millions de dollars en 2024, contre 349,2 millions en 2020.

Selon l’ambassadeur du Kazakhstan au Vietnam, Kanat Tumysh, les deux pays, membres de l’Accord de libre-échange Vietnam - UEE (en vigueur depuis octobre 2016), bénéficient de nombreux avantages pour approfondir leur coopération économique et commerciale.

Grâce à ses liens avec le Kazakhstan, le Vietnam peut également renforcer ses relations avec l’UEE, élargir sa coopération économique et en matière de transport avec l’Asie centrale et accéder plus aisément au marché européen.

Photo : VNA/CVN

Côté investissements, le Kazakhstan compte six projets d’investissement direct étranger (IDE) au Vietnam, pour un capital social cumulé de plus de 500.000 dollars. Le Vietnam, de son côté, recense deux entreprises vietnamiennes de production de nouilles instantanées opérant au Kazakhstan.

La coopération entre les deux pays dans les domaines de la culture, du tourisme, de l’éducation, des transports, de l’énergie, de la coopération décentralisée et des échanges entre les peuples continue de se renforcer.

Depuis septembre 2019, le Kazakhstan applique une exemption de visa unilatérale aux citoyens vietnamiens pour des séjours de 30 jours. Un vol direct officiel a été mis en place en novembre 2022, et le nombre de liaisons aériennes reliant les principales destinations touristiques des deux pays ne cesse de croître. En conséquence, le nombre de touristes kazakhs au Vietnam est passé de 62.500 en 2023 à plus de 150.000 en 2024.

Photo : VNA/CVN

Dans le domaine de la recherche scientifique, le Kazakhstan souhaite intensifier sa collaboration avec des chercheurs vietnamiens et asiatiques pour approfondir la compréhension de l’histoire, des origines et du métissage des peuples et cultures asiatiques.

Cette visite d’État du secrétaire général Tô Lâm témoigne de la volonté du Parti et de l’État vietnamiens de renforcer l’amitié et la coopération globale avec les pays traditionnellement amis d’Asie centrale, du Caucase du Sud et d’Europe de l’Est, dont le Kazakhstan.

Elle contribuera à dynamiser les relations bilatérales dans de nombreux secteurs, à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et à approfondir davantage les liens entre le Vietnam et le Kazakhstan.

VNA/CVN