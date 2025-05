Bà Ria - Vung Tàu

Le chef du gouvernement rencontre d'anciens prisonniers politiques à Côn Dao

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, ce samedi après-midi 3 mai, dans le district insulaire de Côn Dao, province de Bà Ria - Vung Tàu (Sud), 700 révolutionnaires communistes vietnamiens emprisonnés par l'ennemi et leurs proches, venus de 49 villes et provinces du pays.

La rencontre s'est tenue à l'occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975) et de la libération de Côn Dao (1er mai 1975).

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre, prenant la parole lors de la rencontre, a solennellement exprimé les salutations respectueuses, la profonde gratitude et la reconnaissance de la nation envers les vétérans révolutionnaires, les Mères héroïnes, les héros des forces armées, les anciens prisonniers politiques, les soldats blessés, les familles des martyrs et les artisans de la révolution.

"Au cours de la lutte héroïque pour la libération nationale, des millions de personnes d'exception ont fait preuve d'un courage inouï, allant jusqu'au sacrifice ultime et versant leur sang pour la Patrie. Parmi ces figures emblématiques, les anciens prisonniers politiques incarnent avec éclat les qualités d'indomptabilité, de résilience et l'intégrité inébranlable des soldats révolutionnaires", a déclaré Pham Minh Chinh.

Photo : VNA/CVN

Les révolutionnaires communistes vietnamiens emprisonnés par l'ennemi ont consacré leur jeunesse, mis de côté leurs rêves personnels et étaient prêts à se sacrifier pour la Patrie. Les prisons et camps de détention les plus célèbres du monde, tels que Hoa Lo, Son La, Côn Dao, Phu Quôc, Chi Hoa, Phu Loi, Tân Hiêp, Thu Duc, n'ont pu éteindre la flamme de la révolution ni apaiser la volonté des soldats et des compatriotes patriotes.

La prison de Côn Dao, à elle seule, en 113 ans d'existence, a incarcéré plus de 200.000 prisonniers politiques, et nombre d'entre eux y ont perdu la vie, a souligné le Premier ministre.

Hommage aux héros de la révolution

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a insisté sur le fait que la force morale et la combativité des révolutionnaires et patriotes incarcérés constituent un nouveau chapitre héroïque de notre histoire nationale. Il a ensuite encouragé l'ensemble des cadres, membres du Parti, citoyens et militaires, en ciblant particulièrement la jeunesse, à s'inspirer de la noblesse des sacrifices des anciens prisonniers politiques, des martyrs héroïques et des contributeurs à la révolution, en adoptant une conduite exemplaire dans leur vie, leur travail et leurs études.

Il a formulé l'espoir que les anciens prisonniers politiques continueront de mettre à profit leur expérience et leur intelligence au service de la construction et de la défense de la Patrie.

Photo : VNA/CVN

Insistant sur l'importance de la reconnaissance, le Premier ministre a demandé aux départements, ministères, services et collectivités locales de maintenir une exécution rigoureuse des politiques visant à assurer une prise en charge matérielle et spirituelle adéquate des anciens combattants prisonniers, des familles des blessés et des martyrs, et de renforcer l'efficacité des dispositifs de soutien aux personnes ayant contribué de manière significative à la cause nationale.

En ce moment solennel, Pham Minh Chinh a tenu à témoigner sa reconnaissance tangible en offrant des présents aux anciens soldats révolutionnaires vietnamiens qui ont subi l'emprisonnement ennemi, ainsi qu'à leurs familles, exprimant ainsi sa profonde gratitude pour leur engagement indéfectible envers la paix et la libération nationale.

VNA/CVN